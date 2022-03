I dj internazionali fanno ritorno al Cocoricò: si balla con Zonneveld, Jones, Vtss e Peggy Gou

Cocoricò annuncia le date di aprile che avranno come protagonisti i migliori djs della scena internazionale. L’iconico club, che dopo tre anni lo scorso novembre ha riaperto le sue porte in una veste completamente rinnovata, propone a Riccione alcuni tra i più interessanti e prestigiosi act del panorama elettronico. Tra questi i set di artisti del calibro di Reinier Zonneveld (sabato 2 aprile), Jamie Jones (domenica 17 aprile), Vtss (domenica 24 aprile), Peggy Gou (sabato 30 aprile) e molti altri, oltre naturalmente ai nuovi dj resident del Cocoricò: l’olandese William Djoko, la giovane e talentuosa romana Matisa, e Mattia Trani uno dei dj techno più interessanti della scena.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla T-Room, la seconda sala del Cocoricò, che ospiterà i set di artisti avveniristici come la dj ucraina Dana Montana, l’eclettica producer, modella e designer spagnola Sita Abellan, l’esplosiva Chippy Nonstop, perfomer che si destreggia tra rap, scrittura, attivismo e console, a testimonianza dei valori che da sempre hanno contraddistinto il club: l’inclusività e la grande qualità della proposta artistica.

Saranno inoltre coinvolti nelle serate alcuni tra i più interessanti e pioneristici performer, provenienti dal mondo delle visual e digital arts.

Il nuovo Cocoricò, interamente rinnovato sia negli spazi interni che esterni, richiama il suo luminoso passato nella sua iconografica estetica e nelle scelte intraprese dalla direzione artistica. Un club promotore di una scena sempre più in fermento e importante nella storia musicale e della culturale pop italiana, in grado di aggregare gli appassionati e gli artisti più prestigiosi e interessanti del panorama attraverso i valori che da sempre lo hanno contraddistinto. La missione è quella di trasformare il Cocoricò in un luogo che torni ad essere il riferimento in Italia della scena elettronica e della cultura clubbing, mantenendo un equilibrio tra passato, presente e futuro.