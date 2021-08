Riccione festeggia il Ferragosto con Deejay On stage e i fuochi d'artificio

Protagonista della serata di Sabato 14 agosto a Riccione è stata Deejay On stage con Madame, novità di Sanremo 2021, già sorprendente performer in piazzale Roma nell’estate 2019, Deddy, cantautore della scuola di Amici, e Sangiovanni, anche lui uscito dal talent di Maria De Filippi. A portare i saluti e gli auguri di Buon Ferragosto sul palco di Rudy Zerbi in Piazzale Roma, l’assessore al turismo Stefano Caldari che ha colto l’occasione, come ormai consuetudine dell’Amministrazione, di anticipare ai turisti l’immagine della promozione per le prossime Festività Natalizie. A concludere la serata, lo spettacolo dei fuochi pirotecnici in riva al mare all’altezza dei piazzali Roma, San Martino e Azzarita.