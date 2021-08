Giovane turista precipita dal terrazzo di un hotel: operata d'urgenza

Una giovane turista della provincia di Prato, in Toscana, è precipitata nella notte tra venerdì e sabato, intorno all'una, dal terrazzo del secondo piano di un hotel di Riccione, nella zona di via D'Azeglio. La ragazza, in vacanza in riviera con gli amici, è caduta da un'altezza di sette metri e mezzo. Sulle dinamiche di quanto accaduto stanno indagando i carabinieri di Riccione e dai primi elementi sembra abbia avuto un malore improvviso.

Immediati i soccorsi del personale del 118 con ambulanza. La turista ha riportato lesioni molto gravi ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena, dove è stata operata d'urgenza e si trova ricoverata in Rianimazione. La prognosi resta ancora riservata.