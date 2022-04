Riccione in festa per la Liberazione, la sindaca Tosi: "La libertà è un pilastro da salvaguardare"

Anche Riccione ha festeggiato il 77esimo anniversario della Liberazione italiana dal nazifascismo. Lunedì mattina si è svolta una cerimonia al monumento dei Caduti di tutte le guerre, in viale Vittorio Emanuele II, con la deposizione di una corona di alloro e la prosecuzione in viale Ceccarini per la deposizione di una seconda corona d’alloro alla memoria di Salvo D’Acquisto. Da qui il corteo per la cerimonia conclusiva accompagnata dalla Banda Musicale di Mondaino. Presenti il sindaco Renata Tosi e il presidente sezione Anpi di Riccione, Danilo Trappoli, e gli studenti delle scuole secondarie di primo grado Istituto Zavalloni con letture dedicate alla ricorrenza.

"Dopo due anni senza celebrazioni pubbliche in presenza, bensì in forma ridotta, abbiamo voluto preparare e riprendere questo appuntamento con due momenti solenni dedicati alla memoria dei Caduti di tutte le Guerre e a Salvo D’Acquisto, coinvolgendo come negli anni passati i ragazzi delle scuole, con letture e riflessioni - ha detto la sindaca Tosi - Sono emozionata nel rivedere finalmente una piazza di persone fisiche, di riccionesi, rappresentanti delle associazioni combattentistiche e autorità civili e militari, segno tangibile del riconoscimento di tale straordinaria ricorrenza. In questa piazza difendiamo il diritto della città di Riccione ad avere memoria del suo passato per costruire, giorno dopo giorno, un futuro di prosperità e pace. A voi tutti voglio dire grazie di essere qui. Questa giornata vuole essere un’occasione di riflessione per far conoscere e riportare alla memoria i momenti che segnarono, dopo anni di distruzione e sofferenze, la fine della guerra e del fascismo. Un’Italia libera e democratica che non dobbiamo mai dare per scontata. 77 anni sono tanti, ed è alle giovani generazioni in particolare, che dobbiamo rivolgerci per far comprendere loro l’essenza di quegli anni, a cominciare dalla libertà che va pensata non come un dono, bensì come un diritto da far valere nella propria quotidianità".

"La libertà è un pilastro da salvaguardare, non dimentichiamolo, a maggior ragione adesso con uno scenario internazionale di attualità che vede popoli colpiti da guerre e sofferenze - ha proseguito la prima cittadina - Per la nostra comunità questo 25 aprile ha un significato particolare. Veniamo da tempi faticosi ma la primavera che ci apprestiamo a vivere non è in bianco e nero perché ha tanti colori. I colori dell’ottimismo, della speranza, della voglia di rimboccarsi le maniche, di rivivere gradualmente momenti di socialità e armonia. Siamo forti, come chi ci ha preceduto. Siamo pionieri del nostro futuro, proprio come coloro che trasformarono 100 anni fa un antico borgo in Comune autonomo. Un Comune che oggi splende di luce propria per forza, sviluppo, operosità, determinazione e tanta solidarietà. Una solidarietà che, al di là dei piccoli egoismi, nel momento del bisogno emerge in tutta la sua grandezza. Ringrazio i componenti della Giunta comunale, i consiglieri, le forze dell’ordine e la società civile tutta per dare prova ogni giorno che passa ognuno nell’ambito delle proprie professionalità, di un profondo senso del dovere e spesso di grande umanità. Buon 25 aprile a tutti!".