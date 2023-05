A Riccione si parla di intelligenza artificiale, opportunità e rischi con Michela Milano

Nuovo appuntamento venerdì 12 maggio (ore 15), con Universo Pluriverso - il ciclo di conferenze pubbliche di fisica e scienze del Liceo statale Volta – Fellini giunto alla dodicesima edizione – che affronterà il tema: Intelligenza artificiale: opportunità e rischi. A trattare l’argomento di forte attualità, sarà Michela Milano che dirige il Research Institute for Human – Centered Artificial Intelligence dell’Università di Bologna, centro d'eccellenza che ha sede in via Galliera 3.

Negli ultimi anni l'Intelligenza Artificiale ha ottenuto risultati straordinari in molti domini che si pensavano di pertinenza prettamente umana: la capacità di riconoscere il contenuto di una immagine o di un video, la capacità di intrattenere una conversazione e rispondere a domande complesse, la capacità di supportare decisioni in domini diversi. In molti ambiti l'Intelligenza Artificiale ha addirittura superato le capacità umane. Tuttavia, l'uso inarrestabile e pervasivo di questa tecnologia comporta rischi di cui dobbiamo essere consapevoli per poterli governare.

Research Institute for Human-Centered Artificial Intelligence è un centro che unisce 27 Dipartimenti dell'Alma Mater, 400 ricercatori e docenti di tutte le discipline, dalla Fisica all'Ingegneria e poi medici, giuristi, filosofi. «Una bella massa critica di cervelli che sta lavorando sull'Intelligenza Artificiale» osserva Michela Milano, docente di Sistemi di Intelligence.