Riccione, le ragazze di "Donnavventura" ospiti del parco Oltremare alla scoperta dei delfini

Oltremare Family Experience Park di Riccione si presenta al grande pubblico di Rai2 e RaiPlay, nella prima puntata di ‘Donnavventura Green’. La nuova serie televisiva, in onda da oggi al 18 giugno, vede le ragazze di Donnavventura far viaggiare il pubblico italiano, con una nuova edizione incentrata, in maniera particolare, su tematiche green e ambientali. Una serie di 4 puntate nel fine settimana su Rai2 e in streaming su RaiPlay: si parte oggi sabato 10 giugno alle ore 15:30, e si prosegue domenica 11 giugno alle ore 15:50 e ancora sabato 17 giugno alle ore 15:30, domenica 18 giugno alle ore 15:50.

La prima puntata si apre a Riccione, dove si è svolto qualche settimana fa l’evento di selezione per scegliere le componenti della nuova squadra di reporter. Su 150 ragazze, quattro sono state le prime prescelte: Cecilia, Giada, Irene e Jessica.

L’addestramento delle reporter, insieme alle veterane Alice, Barbara, Laura, Chiara e Stephanie, ha visto le ragazze fare tappa a Oltremare per intervistare la più giovane addestratrice di delfini del parco Oltremare di Riccione, Teresa Gallucci. Anche Teresa ha partecipato alle selezioni di Donnavventura quest’anno. La trainer ha raccontato lo splendido rapporto di amicizia e rispetto che la squadra di addestratori ha con i delfini ospiti di Oltremare e quali ricerche e studi vengono fatti proprio a Oltremare, ogni mese, in collaborazione con istituti di ricerca e università nazionali e internazionali, per salvaguardare i mammiferi marini in natura.

Nella Laguna di Ulisse le ragazze hanno potuto conoscere Cleo, Mia, Blue e le restanti femmine di tursiope, emozionarsi con ‘Delfini, lo spettacolo della natura’ e scoprire tante curiosità sulla vita dei tursiopi. Le reporter hanno visitato anche il Darwin e la foresta preistorica, con i suoi enormi alligatori. Le giovani reporter sono rimaste colpite anche dall’area Salva Una Specie, dedicata alla tutela dei mari e del rischio di inquinamento da plastica.

A Riccione le ragazze di Donnavventura hanno visitato poi altre zone caratteristiche, come il Parco della Resistenza, e incontrato alcuni personaggi.

La prima puntata di Donnavventura Green ambientata a Riccione è per oggi (sabato 10 giugno) alle 15:30 su Rai2 e in streaming su RaiPlay.