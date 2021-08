La lite nella cucina dell'hotel degenera: volano coltellate tra i cuochi

Una discussione tra i cuochi di un hotel di Riccione è degenerata fino a sfociare in un accoltellamento. Il parapiglia si è scatenato nella mattinata di lunedì quando i due, un siciliano 47enne e un dominicano 23enne, hanno dato il via all'aterco per banali motivi. Il clima si è surriscaldato e in pochi minuti, dalle parole, si è passati ai fatti con entrambi i contendenti che si sono armati di coltello iniziando a tirare fendenti. Ad avere la peggio è stato il 47enne, raggiunto da un colpo di lama, che è stato soccorso dal personale del 118 arrivato sul posto insieme ai carabinieri. L'uomo, soccorso dai sanitari, è stato poi trasportato in pronto soccorso dove è stato ricucito e dimesso con una prognosi di 20 giorni. Il 23enne, invece, è stato denunciato a piede libero per lesioni personali aggravate.