Lotta alla zanzara tigre, inizia la distribuzione gratuita del kit antilarvale

Da venerdì (17 giugno), il Comune di Riccione, in collaborazione con Geat e il corpo delle Guardie Ecologiche della provincia di Rimini, inizierà la distribuzione gratuita del kit antilarvale da utilizzare in ambito privato. Sono in programma 10 appuntamenti distribuiti durante il periodo estivo. Il primo è in programma nella mattinata di venerdì 17 giugno al mercato settimanale di piazza Unità a Riccione. Il banchetto sarà posizionato nell’incrocio tra Corso Fratelli Cervi e Viale Diaz (davanti alla banca).

Invito rivolto a utti i cittadini di collaborare in modo sinergico col Comune di Riccione e Geat per contrastare la proliferazione di questo insetto molesto. A tal proposito presso Geat, viale Lombardia 17, i cittadini possono ritirare gratuitamente il flaconcino larvicida da utilizzare nelle caditoie private. Per quanto riguarda il trattamento sulle caditoie stradali, che in città sono circa sedicimila, Geat ha già in calendario cinque passaggi completi da effettuarsi durante il periodo estivo.