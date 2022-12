Nel maxi spaccio di cocaina spunta una pistola: blitz all'alba, i carabinieri arrestano 9 persone

I carabinieri del comando provinciale di Rimini stanno dando esecuzione ad un provvedimento cautelare, emesso dal gip del Tribunale di Rimini su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di nove persone per spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di sei persone di origine albanese, due italiane ed una moldava e, come fanno sapere i carabinieri, sono "gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di spaccio di stupefacenti, in particolare cocaina, e detenzione illecita di un’arma da sparo, commessi a Riccione e nella provincia di Rimini".

