Cento anni di Riccione e Natale 2022, nasce una task force chiamata a coordinare gli eventi

“In attesa della partenza del primo “Piano Strategico sul turismo” che stiamo costituendo, abbiamo creato un tavolo di lavoro consultivo, temporaneo e non decisionale, una vera task force per fare fronte al coordinamento degli eventi legati al compleanno della Città e al Natale". A parlare è Daniela Angelini, sindaca di Riccione, che a una settimana dall’incontro con le categorie economiche e i comitati, annuncia come l’amministrazione stia lavorando attivamente agli eventi che vedranno Riccione festeggiare prima il suo primo secolo di vita e poi il Natale.

“Ho voluto dare il via a questo progetto innovativo e partecipativo in vista degli imminenti appuntamenti che riguardano il nostro compleanno e il Natale coinvolgendo professionisti del settore turismo ed eventi con il compito di raccogliere, convogliare e valutare le proposte. Alla giunta poi il compito di deliberare. Un lavoro prezioso, quello del tavolo, volto a dare vita ad un palinsesto che andrà ad animare tre mesi di festa”.

Coordinato da Renzo Serafini, light designer di livello internazionale, artista e musicista, la task force nasce per dare vita ad un tavolo creativo e operativo sugli importanti eventi che la città sta pensando. “Come ho sempre dichiarato credo nel valore aggiunto del metodo partecipativo e nella necessità che in ambito Turistico vengano considerate le molteplici esigenze di marketing e commerciali che muovono questo settore. La brand identity della nostra città è qualcosa di complesso; è un insieme di valori che contraddistingue la personalità di Riccione; per questo, ogni target deve essere ben rappresentato" ha sottolineato Daniela Angelini, che si è tenuta la delega al Turismo e per questo ha deciso di farsi supportare da un gruppo di persone di comprovata esperienza nella progettazione di eventi, nella creatività e nelle attività comunicazionali per affrontare al meglio l’organizzazione di eventi, manifestazioni, azioni di promozione relative al Centenario e al Natale 2022.

“Si tratta di un gruppo di professionisti che a titolo gratuito, con funzioni consultive e propositive utili alla programmazione del calendario degli eventi a Riccione fino a Natale, saranno al lavoro per individuare gli eventi, manifestazioni e attività di comunicazione che possano esprimere al meglio l’importanza in termini identitari - promozionali della ricorrenza del centenario comunale e in termini turistici - commerciali degli eventi che tradizionalmente contraddistinguono il periodo natalizio nella città”.

Dopo questi due importanti avvenimenti i profili presenti all’interno del tavolo o il tavolo nel suo complesso confluiranno nel Piano Strategico per il Turismo, che avvierà i suoi lavori entro la fine di ottobre con i seguenti obiettivi: darà le linee programmatiche, raccoglierà, organizzerà e strutturerà i feedback e le indicazioni provenienti da tutti gli stakeholder di riferimento, rappresenterà lo spazio di confronto e di sintesi delle esigenze scaturite dai “tavoli tematici”, collaborerà alle scelte operative e strategiche dell’assessorato e della Dmo (Destination Management Organization) che verrà costituita e proporrà interventi ed eventi specifici in prospettiva promo - commerciale.