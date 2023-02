Riccione, attesi oltre 1000 partecipanti al Campionato italiano di burraco

Torna a Riccione uno dei tornei di Burraco più importanti d’Italia. Oltre 1000 i partecipanti al Campionato italiano F.I.Bur a coppie che si svolgerà a Riccione il 24 e 25 febbraio. Le gare si disputeranno al Palazzo del Turismo, presso l’hotel Mediterraneo e presso l’Hotel Parco, con inizio venerdì 24 febbraio alle ore 15:30. Parallelamente, i partecipanti si incontreranno per sfidarsi nel Torneo Internazionale a coppie e nella gara Super by night a coppie.

Durante la manifestazione sono previsti anche gli esami per arbitri – per tutte le categorie e per sala conti – in programma sabato 25 febbraio presso l’hotel Mediterraneo. Il burraco è un gioco di carte della famiglia della Pinnacola, conosciuto per la natura strettamente matematica delle sue regole, dove attenzione e memoria diventano requisiti importanti per un bravo giocatore.

“Dopo un anno di pausa, nel 2022 eravamo a Montesilvano, torniamo con piacere a Riccione – ha spiegato Stanislao Sgambato, presidente della Federazione italiana Burraco – I partecipanti ci chiedevano insistentemente di tornare a Riccione, sia per una questione di collegamenti: Riccione è collegata bene sia con il nord che con il sud d’Italia e per la possibilità di fare shopping in città. Nei momenti liberi è sempre piacevole passeggiare nel centro di Riccione”.

Arrivano infatti da tutta Italia i circa mille partecipanti al torneo, che si svolge a Riccione da oltre 10 anni. “Siamo molto contenti che questo importante campionato sia tornato in città – ha detto l’assessore allo sport Simone Imola – Si tratta di un evento sportivo che porta in città, fuori stagione, un numero molto alto di appassionati. Abbiamo messo a disposizione il Palazzo del Turismo e sono ben due le mostre aperte da visitare. Siamo certi che le attività commerciali saranno come sempre pronte ad accogliere i nostri ospiti”.