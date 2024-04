"Riccione partecipa", sindaca e giunta incontrano i residenti di Tre Villaggi e Riccione Due

La sindaca Daniela Angelini e i componenti della giunta comunale di Riccione, domani, mercoledì 17 aprile, incontrano la cittadinanza dei quartieri Tre Villaggi e Riccione Due alle 21 nel Centro di Buon Vicinato di viale Arezzo. Durante l’incontro pubblico, ultima tappa del secondo ciclo di #riccionepartecipa (il viaggio dell’amministrazione in tutte le zone della città), verranno presentati i progetti per la zona, gli interventi di riqualificazione, per la mobilità, il decoro urbano e la sicurezza.