Riccione, passato al setaccio la zona Marano: alcol, ritirate due patenti

Weekend di controlli intensi, quello trascorso dai Carabinieri di Riccione, impegnati su tutto il territorio in un servizio straordinario di controllo finalizzato al contrasto dei fenomeni di microcriminalità in genere. Passata al setaccio la zona Marano ed i relativi locali: numerose sono state le comitive di ragazzi controllati, già dal loro arrivo alla stazione. Nei confronti di due di questi è scattato il ritiro immediato della patente di guida per abuso di sostanze alcooliche mentre un 17enne di origini magrebine, gravato da numerosi precedenti in materia di reati contro il patrimonio, allontanatosi arbitrariamente dalla comunità ove è in affidamento, è stato sorpreso nei pressi del sottopassaggio pedonale di viale Ceccarini e quindi condotto in caserma e poi affidato nuovamente ai servizi sociali.

Sono scattati inoltre i primi controlli alle strutture ricettive ed alle case vacanze e sono tuttora al vaglio alcune posizioni.