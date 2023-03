Riccione per il teatro, al via le iscrizioni per l'edizione numero 57

Sono aperte le iscrizioni per partecipare al più prestigioso concorso italiano di drammaturgia, dedicato a tutte le forme di scrittura per la scena. A presiedere la giuria è la drammaturga e regista Lucia Calamaro, già alla guida della scorsa edizione del Premio Riccione e dal 2021 direttrice della scuola di drammaturgia Scritture. Insieme a lei in giuria: Concita De Gregorio, editorialista del quotidiano la Repubblica e conduttrice del programma di La7 In Onda; Graziano Graziani, critico teatrale e conduttore del programma di Radio 3 Fahrenheit; Lino Guanciale, attore talentuoso, protagonista di spettacoli, film e serie televisive; Claudio Longhi, direttore del Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa; Walter Zambaldi, direttore del Teatro Stabile di Bolzano.

Il concorso assegna tre riconoscimenti: il 57° Premio Riccione per il Teatro al vincitore assoluto; il 15° Premio Riccione “Pier Vittorio Tondelli” al miglior testo di un autore under 30 (nato dall’1 gennaio 1993 in poi); la menzione speciale “Franco Quadri” all’opera che meglio coniuga scrittura teatrale e ricerca letteraria. La proclamazione dei vincitori avverrà a Riccione domenica 15 ottobre, al termine di un weekend di festeggiamenti dedicati alla drammaturgia. Giovedì 12 ottobre il Romaeuropa Festival, attraverso la rassegna Situazione Drammatica, proporrà un’inedita anteprima romana del Premio Riccione, con la lettura di alcuni estratti delle opere finaliste.