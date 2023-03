Riccione, per la Croce rossa una nuova ambulanza e un pulmino per il trasporto dei disabili

Giornata di grandi inaugurazioni questa mattina nella sede della Croce Rossa Italiana di Riccione in Corso Fratelli Cervi. Grazie alla generosità dei riccionesi e ai fondi raccolti alla cena benefica del maggio scorso, oltre a diversi sponsor, sono stati inaugurati un pulmino adibito al trasporto dei disabili e un’ambulanza di Classe A, ovvero attrezza in maniera completa per ogni tipo di emergenza. Al taglio del nastro erano presenti la sindaca Daniela Angelini e gli assessori Marina Zoffoli e Simone Imola, oltre al parroco don Alessio Alasia che ha benedetto i nuovi mezzi.

Angelini, di fronte ai tanti volontari presenti, ha elogiato la generosità dei riccionesi, sottolineando positivamente il “grande senso di comunità che tanto spesso emerge”. “Il nostro comitato e i riccionesi, con le loro donazioni e tramite le sponsorizzazioni di diverse aziende, hanno compiuto uno sforzo importante - ha detto Roberto Silvestri, presidente del comitato Cri Riccione -. C’è sempre più bisogno di mezzi adibiti al trasporto delle persone con disabilità e questo nuovo Ford Transit con la pedana sarà molto utile. L’ambulanza entrerà in funzione già questa sera alla fuguracia in piazzale Roma”. Sull’ambulanza compare la dedica al dottor Leonardo Manzo scomparso nel 2021, “sempre nel nostro cuore, ciao Leo”.

L'inaugurazione del pulmino