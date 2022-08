Riccione piange l'amico Bamba, addio "al genio ribelle" del marketing e della comunicazione

Con le sue idee ha contribuito alla crescita e allo sviluppo di Riccione. Mente geniale nel settore del marketing e della comunicazione. Sono in tanti, in queste ore, a ricordare la figura di Leonardo Grossi, conosciuto da tutti come Bamba, scomparso a soli 64 anni dopo aver combattuto una brutta malattia. Leonardo è stato una bandiera di Riccione, sin da quando aveva fondato l’agenzia Monitor. Tra i suoi clienti anche Aquafan, con cui ha avviato iniziative di marketing di successo riconosciute non solo in ambito locale ma anche a livello internazionale.

“Un genio ribelle, una forza istintiva e furba da cui ognuno si sentiva avvolto e conquistato. Un vulcano inarrestabile dall’energia inesauribile”. E’ uno tra i ricordi più toccanti che si rincorrono sui social. Sono in tanti a ricordare Bamba. Come Laura: “Sei tra le persone più autentiche che abbiamo conosciuto”.

In tanti lo ricordano soprattutto per le sue indiscusse capacità professionali e la sua eleganza. “Ha conquistato stima, fiducia e impegni sonanti di big del management e capitani d’industria”. Ma anche per il lato umano, come ricorda Susanna: “Ha combattuto allo stremo, senza mai perdere la sua naturale eleganza e quel sorriso dolce e straziante che non dimenticheremo mai”.

Bamba è stato tra coloro che hanno saputo meglio legare i nomi dei grandi marchi alla città di Riccione, trasmettendo quanto il legame con la Perla Verde poteva diventare un elemento trainante e decisivo per le tendenze nel Paese. Durante le scorse ore lo ha ricordato con un dolce messaggio anche il candidato sindaco Claudio Cecchetto, con cui aveva una conoscenza di lunghissima data. Tra le iniziative di maggiore successo si ricorda soprattutto il legame della città di Riccione con Citroen, ma anche altri grandi marchi come Nike, Red Bull e Danone.

Lascia la moglie Sabrina e le figlie Beatrice e Benedetta, oltre ai familiari e a tantissimi amici riccionesi e non solo.