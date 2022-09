Riccione piange il dermatologo apprezzato da tutti. Lavorava all'ospedale Bufalini di Cesena

Riccione è in lutto per la scomparsa del medico Massimo Polverelli, dermatologo molto conosciuto non solo in città ma in tutta la Romagna, soprattutto per i suoi incarichi professionali. Il suo cuore ha smesso di battere dopo una malattia che stava combattendo da qualche tempo, avrebbe compiuto 65 anni il prossimo mese di ottobre. I funerali si svolgeranno venerdì (9 settembre), alle 16, alla Chiesa Mater Admirabilis in via Gramsci a Riccione.

Era medico dell’Unità operativa di Dermatologia dell’Ospedale Bufalini di Cesena, ed ex responsabile dell’attività chirurgica della sala operatoria del Centro Grandi ustionati cesenate.