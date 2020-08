Piazzale Roma trasformato in un teatro all'aperto: tutti seduti per assistere ai concerti

A Riccione scattano precise e puntuali le norme di sicurezza predisposte per i concerti di Sotto il sole di Deejay On Stage, la kermesse che parte questa sera in piazzale Roma con Samuel, domani 7 agosto The Kolors e poi torna dopo il weekend, l'11 agosto con Ghemon. La commissione di vigilanza presieduta dal comune di Riccione ha approvato lo schema delle misure di sicurezza e di prevenzione sanitaria approntato dai tecnici dell'organizzazione, dopo il sopralluogo effettuato anche dalla Questura di Rimini, per i 10 appuntamenti in programma.

Tutti a sedere

Ai concerti si assisterà seduti e si prenderà posto fino ad esaurimento capienza che è stata stabilita in 2000 postazioni a sedere. Si entrerà solo muniti di mascherina che sarà obbligatorio indossare nelle aree comuni e dove non è possibile rispettare il metro di distanza. L'ingresso è contingentato e a numero chiuso.

Accessi e uscite dall'area concerto

Il palco sarà spalle a mare, vi saranno due accessi laterali all'area concerto, posizionati sul lungomare pedonale. Non sarà possibile accedere da viale Ceccarini che sarà invece riservata come uscita di emergenza. Prima di accedere ai due ingressi laterali, si passerà attraverso punti presidiati per i controlli. Venti gli steward impiegati. L'uscita dall'area concerti sarà effettuata a blocchi scaglionati sui due diversi lati di piazzale Roma. Le persone sedute in blocchi differenti usciranno dall'area in momenti diversi. Sia i punti di controllo e di contingentamento verso gli ingressi che le uscite scaglionate sono state pensate per evitare assembramenti di persone.

Così come non sarà possibile sostare, a piedi o in bici, sulla porzione di lungomare pedonale e pista ciclabile che passa davanti all'area del concerto. Il passaggio a piedi e in bicicletta rimarrà aperto con divieto inderogabile di sosta. Per quanto riguarda i servizi nell'area saranno predisposti bagni chimici, con sorveglianza e sanificazione. Una volta entrati nell'area concerto non si potrà uscire all'esterno per non creare un flusso continuo. L'ingresso è previsto a partire dalle ore 20, l'uscita alle 24. Presenti in piazzale Roma le Forze dell'Ordine con due postazioni mobili e ambulanza del 118.