Si inaugura la pista di pattinaggio artistico, apertura estiva sulle note della Fanfara del Montegrappa

Il pattinaggio Artistico Riccione inaugura ufficialmente l’attività dell’estate 2022 alla pista Giardini di via Milano. Appuntamento sabato (7 maggio). Si parte nel pomeriggio con noleggio pattini, per proseguire alla sera alle 20,30 con un concerto della Fanfara del Montegrappa, in occasione dell’Adunata Nazionale degli Alpini del 7/8 maggio.

Sarà presente Stefano Caldari, assessore al Turismo, che porterà i saluti della Città di Riccione agli Alpini che soggiornano in città.

Durante l’estate 2022 insegnanti qualificati sono a disposizione dei piccoli e degli adulti che vorranno imparare a pattinare sia con i pattini tradizionali sia con i roller, tanti spettacoli in programma allieteranno le serate dei Riccionesi e dei turisti che soggiorneranno a Riccione.

Si prosegue l’11 e 12 giugno con gare interprovinciali Uisp, saranno presenti 150 atleti. Altre date importanti in calendario sono il 18-19 giugno con gare di singolo. La pista è aperta con servizi di noleggio dalle 17 alle 23.