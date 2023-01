A Riccione presenze turistiche del mese di novembre in crescita, +29,3% di arrivi rispetto al 2021

“Riccione cresce ancora rispetto al 2021. Anche il mese di novembre ha visto una crescita rispetto all’anno scorso. Non siamo a livelli del 2019, ma considerando che solitamente il mese di novembre è sempre quello più difficile i dati non sono negativi.”. La sindaca e assessora al Turismo di Riccione Daniela Angelini commenta i dati ufficiali di arrivi e presenze pubblicati sul sito della Regione riferiti al periodo gennaio – novembre 2022.

I numeri di Riccione

Riccione, nel mese di novembre, registra una crescita sia in termini di arrivi (+29.3%) che di pernottamenti (+12,7%) rispetto al 2021. Confrontando i dati con quelli del 2019 si registra invece una flessione (-20,3% sui turisti e -17,5% sui pernottamenti) ma resta la più bassa tra le località della Riviera.

“Ecco cosa fa il Comune per il turismo”

“Ancora dati confortanti - aggiunge Daniela Angelini - Crediamo che la strada intrapresa sia quella giusta con gli eventi che tengono viva la città nel mese di novembre. Soprattutto gli eventi sportivi. Ora il nostro obiettivo è quello di lavorare per riportare Riccione al periodo pre-Covid. Siamo consapevoli dei rincari e delle difficoltà che affrontano gli albergatori per tenere aperto anche d’inverno. Ma per incentivare gli alberghi e le strutture a restare aperti abbiamo lavorato ad un calendario di eventi sportivi e culturali continuativo proprio per dimostrare che Riccione è veramente viva 365 giorni all’anno. Inoltre, abbiamo messo in campo azioni per aiutare a pagare le bollette”.

Resta dunque “forte il sostegno alla nostra industria diffusa”. L’amministrazione comunale ha infatti in programma la presenza in fiere turistiche importanti con l’obiettivo di crescere ancora sia sul mercato nazionale che quello estero”.