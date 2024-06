A Riccione è cominciato a colpi di padel il “Kids Family Festival”

È partita venerdì, 21 giugno, e sta già registrando grande interesse e partecipazione, la tre giorni dedicata ai bambini e alle famiglie con la prima edizione di “Riccione Kids Family Festival”, un ricco calendario di attività, proposte, spettacoli, talk e divertimento. Già dalla giornata di giovedì 20 all’info point in piazzale Ceccarini si sono presentate moltissime famiglie interessate al programma dell’evento. Sono stati distribuiti oltre 500 zainetti promozionali e tantissime sono state le iscrizioni alle attività e alle masterclass che animeranno il ricco calendario di iniziative fino a domenica 23 giugno quando sul palco di piazzale Ceccarini, alle 21,15, salirà Giovanni Muciaccia. Sono state effettuate prenotazioni per tutte le iniziative in calendario con ancora qualche posto disponibile che può essere riservato sul sito dedicato www.riccionekidsfamilyfestival.it Alle attività interattive e alle masterclass sarà comunque possibile assistere gratuitamente e senza prenotazione.

Grande attesa per lo show di Lucilla

A dare l’avvio alla divertente kermesse, questa mattina, è stato lo sport con la “Maratona di padel” presso la nuovissima “Riccione Padel Arena” in zona Marano. La giornata, all’insegna del divertimento e dell’allegria su misura per la famiglia, vede numerose attività coinvolgenti tra cui, nel parco di Villa Mussolini, alle ore 17 e alle 19, la masterclass “Mani in pasta”, a cura di Riccione Piadina, e i divertenti laboratori ludico-ricreativi in compagnia dello staff del Festival.

Alle 18:15 il parco della villa ospita il talk con Enzo D’Alò, pluripremiato regista dei più celebri film d’animazione italiani. Il talk introduce la proiezioni del nuovo film “Mary e lo Spirito di mezzanotte”, in programma alle 19 al Cinepalace. I Giardini Montanari ospitano diverse attività ludico-ricreative come “Family cageball” con le sfide di calcio 2x2 (ore 18-23), “Family land” con piccole attività, laboratori e giochi, e la riscoperta dei giochi tradizionali in una "no wi-fi zone" (ore 18-23). Sulla pista di pattinaggio dei Giardini Montanari si può testare gratuitamente l’emozione delle discipline a rotelle: pattinaggio a 4 ruote, rollerblade con ruote in linea o skate (ore 18-20) insieme all’associazione Pattinaggio Riccione.

Piazzale Ceccarini è l’arena centrale della kermesse che, venerdì 21 alle ore 20:45, ospita l’attesissimo show di Lucilla, il personaggio tanto amato dai bambini. Le attività partono già nel pomeriggio dalle 18 con il “Red carpet”, a cura di Giometti Cinema, su cui si potrà essere fotografati come delle vere star, il “Canta tu - Karaoke” e la “Ruota della fortuna” con “Super! Canale 47” per vincere meravigliosi gadget. Alle ore 20 parte la spettacolare parata dei personaggi più amati dei cartoni. I Puffi, I 44 gatti, Pinocchio & Friends, Summer & Todd, le Cry Babies ed altri personaggi sfilano accompagnati dalle musiche coinvolgenti della Cartoons Tunes Street Band.

Musical “Wonderland” e “Family fluo party”

Il divertimento firmato Riccione Kids Family Festival continua domani, sabato 22 giugno, con tanti momenti di divertimento. Il parco di Villa Mussolini ospita dalle 17 le masterclass “La merenda del tempo ritrovato” con lo chef Augusto Palazzi, “Il gratin ieri e oggi” con lo chef Stefano Ciotti e “Mani in pasta” con Riccione Piadina mentre alle 18 il talk sul "Sostegno genitoriale”con la pedagogista Eleonora Celi. Per tutto il pomeriggio grandi e piccoli possono cimentarsi con divertenti laboratori creativi.

Alle ore 20:15, sempre a Villa Mussolini, si tiene il talk “La famiglia che cambia costume” con l’Associazione per l’identità di spiaggia per l’Unesco, Diego Casadei, Sauro Pari ed Enrico il bagnino.

Sabato e domenica ancora spazio allo sport e alle attività ludico-ricreative ai Giardini Montanari con “Family land”, i giochi tradizionali, il calcio 2x2 della Cageball arena e gli sport a rotelle sulla pista di pattinaggio.

In piazzale Ceccarini dalle ore 18 aspettano grandi e piccoli il “Red Carpet” a cura di Giometti Cinema per essere fotografati da vere star, il “Canta tu - Karaoke” e la “Ruota della fortuna” con “Super! Canale 47” per vincere fantastici gadget. Alle 20:30 parte la spettacolare parata dei personaggi più amata dei cartoni. Alle ore 21 l’appuntamento è con il musical “Quasi wonderland” per la regia di Elena Ronchetti e, a seguire, “Family fluo party” con effetti speciali, dj set, gadget e scenografie uniche.

La seconda giornata del festival si chiude alle 23 con “Le fiabe di mezzanotte” nell’atmosfera magica del parco di Villa Mussolini.