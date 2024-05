Riccione promuove il progetto “Salute in comune” per la campagna di prevenzione senologica

Il prossimo autunno Riccione ospiterà la campagna di prevenzione “Salute in comune” promossa dall’ente “Comitato progetti sociali” di Roma. Il progetto prevede la presenza in città di una clinica mobile attrezzata di ecografo e mammografo ad alta definizione e uno staff medico di specialisti per fornire visite senologiche ed esami diagnostici gratuiti.

Il tumore al seno, infatti, colpisce una donna ogni 8 e la prevenzione precoce è una risposta importante che coinvolge tutta la popolazione. Le cliniche mobili di ultima generazione vengono configurate con la dotazione strumentale idonea ai progetti di check-up gratuito rivolto alle giovani donne residenti, dai 20 ai 44 anni; un ecografo, un mammografo ad alta definizione e una stazione di lavoro per la refertazione, effettuata da radiologi e specialisti. A ridosso dell’iniziativa e tramite un’opportuna campagna di informazione, saranno resi noti i recapiti a cui rivolgersi per prenotare la visita gratuita, fino ad esaurimento posti disponibili.