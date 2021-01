Riccione pronta a sostenere lo sport dilettantistico, le palestre e le piscine

"Quanti lavoratori dello sport e quante società di palestre rischiano di fallire nel 2021? Un numero impressionante, le società vanno aiutate e i lavoratori del settore sostenuti, Governatore Bonaccini lavoriamo insieme per una progettualità che aiuti la ripresa e la produttività delle aziende di settore". Lo ha dichiarato il sindaco di Riccione, Renata Tosi, in una lettera aperta al presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini per chiedere un sostegno diretto al mondo dello sport da troppo tempo penalizzato e dimenticato in questa lunga stagione segnata dalla pandemia. "Sono convinta, presidente Bonaccini, che la Regione abbia a cuore lo sport, non solo perché è una delega che ha tenuto personalmente Lei - scrive il sindaco di Riccione - ma anche perché per il nostro territorio è una risorsa importante. Vorremmo ora che la cura con la quale ha programmato e mantenuto in territorio tante manifestazioni internazionali sportive, riservate perlopiù agli agonisti, come appunto il mondiale di ciclismo ad Imola, il Giro d'Italia con tappa finale a Cattolica, la mettesse anche per non far fallire chi con lo sporto lavora e offre agli amatoriali momenti di crescita professionale e salute. Siamo con lei presidente Bonaccini nel sostenere il settore perché immagino la Regione stia predisponendo contributi diretti, ma vogliamo essere con Lei anche nella progettualità, nel fare sistema per sostenere le aziende e le società del settore nell'affrontare la ripartenza. Lo sport amatoriale non può fallire, in caso contrario sarebbe una perdita devastante in termini economici, di posti di lavoro, di qualità dell'offerta turistica e di qualità della vita".