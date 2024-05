Dopo le spaccate Riccione pronta a blindare il centro storico, in arrivo i fittoni a scomparsa

Doppio appuntamento per gli operatori e i residenti del centro di Riccione: lunedì 27 maggio l’incontro per la presentazione del progetto di messa in sicurezza, mercoledì 29 maggio quello per la presentazione del progetto di riqualificazione di viale Ceccarini.

“Questa amministrazione intende onorare gli impegni che prende con la cittadinanza - osserva la sindaca di Riccione Daniela Angelini -, sia per la sicurezza, a seguito delle spaccate che si sono verificate nei mesi scorsi, che per la riqualificazione del centro, a partire dal nuovo viale Ceccarini”.

Il progetto sicurezza

Lunedì 27 maggio al Palazzo del Turismo alle 14,30 la sindaca Daniela Angelini, l’assessore alla Sicurezza Oreste Capocasa e gli altri componenti della giunta comunale incontreranno gli operatori e i residenti per presentare il progetto con cui verrà messo in sicurezza il centro della città. Nei mesi scorsi si erano verificate alcune spaccate, a seguito delle quali l’amministrazione comunale aveva annunciato l’intenzione di “blindare il centro”. A operatori e residenti verranno illustrati i dettagli del progetto che servirà a limitare gli accessi all’area pedonale. Alcuni accessi saranno bloccati in maniera permanente, mentre altri saranno gestiti con i fittoni a scomparsa.

Il progetto per il nuovo viale Ceccarini

Mercoledì 29 maggio al Palazzo del Turismo alle 13 la sindaca Daniela Angelini e l’assessore alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli presenteranno a operatori e residenti il progetto del nuovo viale Ceccarini e di rinnovamento di tutta l’area pedonale del centro. L’amministrazione comunale di Riccione, sin dall’insediamento, aveva annunciato l’intenzione di cambiare radicalmente tutto il quadrilatero del centro di Riccione compreso tra viale Ceccarini e il porto canale. I lavori lungo il porto sono partiti ed entro l’inizio dell’estate verrà inaugurata la nuova passeggiata lungo viale Bellini. Il progetto per il nuovo viale Ceccarini è pronto e verrà condiviso e discusso con operatori e residenti.