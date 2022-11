Riccione ricorda con una messa i suoi sette "angeli", un mese fa il terribile schianto in autostrada

Riccione ricorda i suoi sette angeli. E’ trascorso un mese, era lo scorso 7 ottobre, dal terribile incidente avvenuto sull’autostrada A4, nei pressi del casello autostradale di San Donà di Piave. Lunedì sera, 7 novembre (a partire dalle 18), nella chiesa di San Martino si svolgerà una messa in ricordo delle vittime. Cuore 21 & Centro 21 invitano tutti gli amici e familiari a ritrovarsi per un momento di preghiera.

Sul pulmino della Cooperativa Cuore21 Onlus, che viaggiava alla volta del Friuli per far trascorrere un fine settimana al gruppo di giovani disabili, hanno perso la vita Massimo Pironi, 63enne ex sindaco di Riccione e alla guida del mezzo che è andato a scontrarsi contro un camion, e dei ragazzi del Centro 21, Maria Aluigi 34 anni, Francesca Conti 25 anni, Rossella De Luca 37 anni, Valentina Ubaldi 31 anni, Alfredo Barbieri 52 anni, con l’accompagnatrice Romina Bassini 36 anni.