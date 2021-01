Riccione rinnova il bando affitti: "Fondi del comune anche quando mancavano quelli della Regione"

Il Comune di Riccione rinnova, anche per il 2021, il bando affitti che l'anno scorso è andato a beneficio di 233 famiglie. La presentazione delle domande da parte degli aventi diritto parte da lunedì prossimo e fino al 26 febbraio. Lo annuncia l'assessore ai Servizi alla Persona e alla Famiglia, Laura Galli, tenendo a sottolineare che anche "quando la Regione tra 2015 e 2019 non ha rinnovato il bando, la nostra amministrazione ha messo fondi propri". A fine 2020, aggiunge, "siamo riusciti a completare la graduatoria includendo tutte le famiglie del Comune nell'elenco per il contributo, nessuno quindi è stato escluso". L'amministrazione ha infatti utilizzato la graduatoria "includendo al contributo anche le 86 famiglie rimaste inizialmente escluse". Il Comune, d'altronde, ribadisce Galli, "ha sempre rinnovato le risorse soprattutto negli anni tra il 2015 e il 2019, tre anni di buco in cui la Regione non ha emanato un nuovo bando per aiutare le famiglie in difficoltà sugli affitti. Tra il 2015-2019, abbiamo sostenuto le famiglie e il fondo affitti con cifre importanti: 121.000 euro nel 2016, 97 mila nel 2017 e così via. Ora sarebbe il caso che la Regione facesse chiarezza anche sulle risorse che intende impiegare nel 2021". Tornando al bando 2021, nell'avviso saranno elencati i requisiti e le modalità per presentare la domanda. Fino al 2020 sono stati 233 i nuclei familiari beneficiari del fondo affitti e altri sostegni per un totale di 289.203 euro di fondi del Comune. Con il rinnovo del fondo affitti regionale, (258.606,13 euro) nel 2019 sono stati 299 nuclei familiari i benefici, di cui 131 del distretto Sud. Ai fondi regionali, il Comune di Riccione ha aggiunto 62.989,87 euro per problematiche economiche insorte a causa del Covid.