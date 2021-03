Rotatoria in viale Formia, via ai lavori: le limitazioni al traffico

Iniziano lunedì i lavori per la rotatoria di viale Formia, con la sostituzione della rotonda provvisoria con quella definitiva. La realizzazione della rotatoria all’incrocio tra la Statale 16, viale Formia e viale Cagliari rientra nel piano di interventi di manutenzione straordinaria stradale che per gli anni 2020-2022, con un investimento di 64 mila euro. Durante il periodo dei lavori, lo scorrimento del traffico sarà regolato con un impianto semaforico sulla Statale 16, mentre l'accesso sulla SS16 sarà interdetto da viale Cagliari e da viale Formia. I due viali però non saranno chiusi al traffico ma non si accederà più sulla Statale per il periodo dei lavori in corso.

"La rotatoria di viale Formia è particolarmente importante perché nel periodo sperimentale abbiamo verificato una agevolazione per lo scorrimento del traffico sulle vie che collegano anche l'ingresso all'ospedale - ha detto l'assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti -. Ci sono stati dei notevoli passi avanti e una consistente messa in sicurezza dell’incrocio stradale, corrispondente all’accesso al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Ceccarini”. Abbiamo quindi ritenuto necessario intervenire per rendere definitiva la rotatoria viale Formia in linea con una qualificazione dei collegamenti viari della zona e ad una maggiore sicurezza per il traffico".