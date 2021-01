Riccione, sabato di controlli dei Carabinieri: diverse le persone denunciate, un uomo finisce in carcere

I carabinieri di Riccione hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in cui, osservati speciali, sono stati i gruppi di giovani adolescenti. Sono così stati passati al setaccio parci, piazze e luoghi di ritrovo, in particolare nel centro di Riccione ed alla vista delle uniformi, in tanti e ogni volta, si sono dispersi dandosela a gambe. Circa 40 i ragazzi identificati, tutti tra i 14 ed i 17 anni, di Riccione e dei comuni limitrofi, quindi non giustificati a trascorrere il pomeriggio lontani dai propri comuni e regioni di residenza.

Ed infatti, ad essere sanzionati, sono stati un giovane marignanese, un morcianese ed un pesarese, tutti accomunati da amicizie nella perla e dal desiderio di trascorrere un normale pomeriggio in libertà con i propri amici. Da viale Ceccarini a Piazza XXV Aprile, fino ai più noti parchi riccionesi, sono stati tanti i gruppi ritrovati assembrati dove però, finalmente, almeno il concetto dell’obbligatorietà della mascherina sembra essere stato afferrato. Ma, come segnalano gli stessi carabinieri riccionesi, "meno bene il resto". Un diciannovenne riccionese, infatti, è stato sorpreso a cedere alcuni grammi di marijuana e per questo denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Nel corso del controllo straordinario del territorio, sono state altre le persone denunciate all’Autorità: si tratta di due quarantenni di San Clemente già noti alle forze dell'ordine. A bordo della loro auto sono stati sorpresi con un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Un cittadino ucraino, anche lui vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, è stato sorpreso nel tentativo di rubare generi alimentari in un supermercato del centro.

Inoltre, i carabinieri della Stazione di Montefiore Conca hanno dato esecuzione ad un provvedimento restrittivo che ha condotto in carcere un 60enne in regime di detenzione domiciliare per rapina e furti. L’uomo, nel corso dei controlli, è stato sorpreso più volte dall’Arma di Montefiore a non rispettare le prescrizioni lui imposte dall’Autorità giudiziaria. Al termine del controllo, che ha visto impiegati un corposo numero di pattuglie su tutto il territorio della compagnia di Riccione, sono state 122 le persone complessivamente controllate e 13 gli esercizi commerciali.