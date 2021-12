Raffica di disdette e rinunce, salta anche l'Mc Hip Hop Contest

A seguito del forte e progressivo peggioramento della situazione sanitaria a Riccione salta anche l’evento Mc Hip Hop Contest. Oltre ai numerosi casi di positività e quarantena, che avevano già obbligato diversi gruppi a disdire la propria partecipazione, è risultato diffuso il sentimento di forte preoccupazione nel coinvolgere i giovani in viaggi, pernottamenti e contesti di convivenza in un momento così complesso dal punto di vista sanitario.

Di fronte alla forte amarezza nel dover rinunciare a portare in scena il lavoro fatto in tutti questi mesi è stata condivisa la lucida consapevolezza di come sia prioritario tutelare la sicurezza di tutti i partecipanti, i collaboratori, i lavoratori impegnati nell’evento e degli accompagnatori e spettatori che non potrebbero usufruire delle condizioni ideali per assistere all’evento stesso.

A questo è necessario aggiungere le difficoltà organizzative che sono emerse negli ultimi giorni tra le quali la cancellazione di migliaia di voli aerei che impedisce l’arrivo dei coreografi nazionali e stranieri invalidando l’evento stesso e impedendo all’organizzazione di rispettare i programmi comunicati.

Oggi non è possibile vivere l’Mc Hip Hop Contest per questo Cruisin’ ha deciso di sospendere l’evento in programma nelle date dal 3 al 6 gennaio gennaio a Riccione e di fissare al più presto le date del rinvio. L’organizzazione si sta già attivando per valutare la fattibilità dell’evento nelle date della Pasqua (16, 17 e 18 aprile), augurandosi un decisivo miglioramento della situazione epidemiologica, mantenendo il periodo estivo di luglio come risoluzione a lungo termine.

"L'amministrazione di Riccione ed io come assessore al Turismo e allo Sport, siamo molto dispiaciuti per l'annullamento dell'Mc Hip Hop Contest, arrivato alla sua 26esima edizione e in programma nella nostra città fino al 6 gennaio. Questo periodo festivo purtroppo è segnato da scelte difficile e da rinunce, ma se l'obiettivo è quello di salvaguardare la salute pubblica, la sicurezza di turisti e cittadini, allora dobbiamo accettare di procedere con grande prudenza. Vorrei anche ringraziare, da parte di tutta l'amministrazione comunale, lo staff per la serietà dimostrata nel prendere una decisione così difficile", così Stefano Caldari, assessore al Turismo del Comune di Riccione.

"Desolati e con l'amaro in bocca, in condivisione con la linea indicata da Idea srl rispetto alla cancellazione dell'evento, ci teniamo a ribadire quanto in questo momento sia la scelta migliore. Per Costa Hotels l'Hip Hop è molto più che un semplice evento ma non possiamo permetterci nel rispetto di tutti gli hotel soci e collaboratori di poterci aggrappare alla speranza", le parole di Bruno Bernabei, direttore Consorzio Costa Hotels.

“Sono passate solo poche settimane dalla conferenza stampa di presentazione dell’evento Mc Hip Hop Contest, abbiamo ancora in memoria quindi l’orgoglio e l’entusiasmo di quei momenti per la riproposizione della manifestazione. Eravamo tutti, coloro che in vario modo o maniera sono coinvolti nell’organizzazione, prontissimi a farci travolgere da questa gioiosa bufera danzante e certo non immaginavamo l’ennesima progressione numerica della pandemia. I numeri sono su tutti i media quindi nonostante la tristezza ed il rammarico che provoca quanto proposto da Cruisin’ non possiamo non condividere le preoccupazioni che derivano e deriverebbero dalla prosecuzione di un evento con le caratteristiche descritte”, le parole di Bruno Bianchini, presidente di Federalberghi