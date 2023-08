Riccione salverà il Natale, Angelini dal subcommissario: "Serve fare squadra per il bene della città"

Nel cuore dell’estate, c’è da programmare il futuro palinsesto. E la priorità per la città di Riccione, con il Comune commissariato in attesa della sentenza da parte del Consiglio di Stato, è quella di lavorare per salvare il Natale. Con un calendario eventi. Spettacoli, villaggio e luminarie natalizie. Daniela Angelini e Alessandro Nicolardi, sindaca e assessore a Bilancio e Personale fino allo scorso 14 giugno, nella mattinata di lunedì hanno avuto un proficuo incontro in Municipio con il subcommissario Alfonso Agostino Soloperto. “Abbiamo avuto un colloquio molto cordiale e propositivo - osserva Daniela Angelini -, riscontrando una positiva disponibilità al confronto da parte del subcommissario. Avanti con il lavoro già impostato sugli eventi di Natale all’insegna della sostenibilità sia ambientale che economica”.

I temi affrontati sono stati numerosi, a partire appunto dalla programmazione degli eventi natalizi. “Abbiamo favorevolmente constatato che l’amministrazione comunale è già al lavoro in proposito, seguendo la traccia che avevamo lasciato ed è aperta al confronto e al contributo, anche economico vista la disponibilità da più parti dimostrata, da comitati e categorie economiche. Siamo convinti che in questa fase la politica debba lasciare lavorare gli addetti ai lavori. Abbiamo condiviso la necessità di muoversi nel segno della sostenibilità ambientale ed economica, come del resto avremmo fatto noi se fossimo stati ora al governo della città. Il Natale è un prodotto turistico da valorizzare ma non si possono ipotizzare spese come quelle sostenute, vista l’eccezionalità dell’evento, nell’anno del Centenario”.

Angelini e Nicolardi hanno poi auspicato tempi rapidi per l’assunzione del dirigente ai Lavori pubblici. Inoltre chiedono maggiore attenzione alla cura e al decoro cittadino, sempre, ma a maggiore ragione quando la città è affollata dai turisti come ora. Quanto all’utilizzo delle risorse pubbliche, privilegiare gli investimenti rispetto alla spesa corrente. A proposito dell’utilizzo dei fondi pubblici, Angelini e Nicolardi hanno raccomandato, soprattutto qualora fosse confermata la moratoria sui mutui, un “utilizzo dei finanziamenti finalizzato agli investimenti strutturali di cui la nostra città ha bisogno, a partire dal lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e poi di tutte quelle infrastrutture che stavamo portando avanti per il rilancio di Riccione”.

Fattore necessario nell’ambito di questa progettualità diventa l’assunzione del dirigente ai Lavori pubblici, anche per non continuare a sovraccaricare la dirigente che già si occupa di Governo sostenibile del Territorio, Urbanistica, Edilizia privata e Ambiente. “E’ fondamentale che il dirigente che ha già vinto un concorso e che attende unicamente che l’amministrazione sblocchi questa situazione possa prendere servizio il prima possibile. La nostra città, che ha un grande bisogno di ripartire dopo anni di paralisi, non può permettersi ulteriori rallentamenti e deve intercettare tutti i fondi possibili per impiegarli nelle opere infrastrutturali. Noi il lavoro lo avevamo impostato, il triennale dei Lavori pubblici è chiaro: a questo punto la figura del dirigente gioca un ruolo fondamentale”.

Sempre in tema di personale, Angelini e Nicolardi, hanno raccomandato al subcommissario di procedere con le progressioni verticali dei dipendenti comunali. “Erano già state pianificate e approvate - sostengono -. Abbiamo tanti lavoratori in Municipio estremamente validi ed è giusto che il loro operato venga valorizzato e premiato come meritano”.

Infine la pulizia e il decoro. “Abbiamo notato una certa diffusa carenza nei servizi, soprattutto lontano dal centro, una situazione di cui abbiamo avuto riscontro anche durante i numerosi incontri che stiamo tenendo nei vari quartieri della città. Durante tutto l’anno, ma soprattutto in estate, Riccione deve farsi trovare pulita e decorosa”.