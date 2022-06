Il servizio di assistenza domiciliare arriva in bici elettrica, le operatrici sposano la mobilità sostenibile

Formula Servizi alle Persone si è dotata di alcune biciclette elettriche a pedalata assistita da utilizzare per il servizio di assistenza domiciliare che viene svolto in accreditamento col Distretto Socio Sanitario di Riccione. Formula Servizi alle Persone ha raccolto la disponibilità di alcune operatrici entusiaste di testare questa modalità di trasporto e intende proseguire e allargare questo test con il molteplice intento di promuovere la sostenibilità ambientale, di perseguire la salute dei propri lavoratori e di far parzialmente fronte al caro carburante.