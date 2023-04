Riccione si fa bella in vista dell'estate: pulizie di Pasqua quasi terminate

La Perla Verde si fa bella. In tutta la città, in particolare nell’area turistica, sono in corso le cosiddette pulizie di Pasqua. Numerose squadre di operai e giardinieri di Geat e di alcune aziende che lavorano in appalto stanno ripristinando il decoro urbano, riempiendo dei fiori primaverili tutte le aiuole. Inoltre, stanno anche compiendo una piccola trasformazione nell’area di viale Dante sul porto: l’area pedonale viene tutta ricoperta da una pedana in legno naturale, le fioriere vengono dipinte di bianco e la scritta “Riccione” ha già i colori della nuova immagine grafica cittadina firmata da Luca Sarti.

“Lo avevamo promesso agli operatori e lo dovevamo ai nostri ospiti - dice la sindaca Daniela Angelini -: la pavimentazione di viale Dante, di viale Ceccarini e di tutta l’area centrale è stata sistemata e chi sceglierà Riccione per passeggiare a Pasqua potrà finalmente farlo in tutta sicurezza -. Tutta la città si farà trovare pronta, pulita e in fiore. Sarà una Riccione accogliente, con allestimenti botanici in viale Ceccarini che racconteranno ciò che vogliamo fare di questa città: renderla bellissima e sostenibile”.

Operai e giardinieri di Geat, guidati dal direttore Giovanni Moretti, e delle aziende che lavorano in appalto hanno iniziato già da diverse settimane l’attività di taglio dell’erba e sistemazione delle aiuole. “Parchi e giardini, a esclusione di quelli periferici, hanno già tutti l’erba tagliata e le siepi sistemate. Lo stesso lavoro è stato fatto per tutte le aree verdi di accesso alla città e di maggiore frequentazione, come i viali Einaudi e Berlinguer e anche diverse rotatorie. Le potature sono state tutte completate su circa quasi 1.500 piante, quasi il doppio rispetto allo scorso anno - dice il presidente di Geat Fabio Galli -. In viale Dante, viale Ceccarini e tutta l’area del centro sono già stati messi i fiori della primavera nelle aiuole”.

Geat inoltre sta provvedendo alla pulizia delle strade anche con le idropulitrici a integrazione del lavoro svolto da Hera. “Il lavoro - aggiunge l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli - proseguirà nelle settimane dopo la Pasqua. Vogliamo mantenere un alto livello di decoro in occasione dei successivi ponti primaverili e l’estate. I cittadini ci chiedono un grande sforzo per l’ambiente: stiamo cercando di rispondere adeguatamente. Terminato il lavoro di potatura, anche perché le piante stanno già vegetando, i giardinieri si concentreranno sul verde orizzontale (i prati) e verticale (le siepi) in tutte le zone in cui non sono ancora riusciti ad arrivare”. Nelle aree verdi Geat ha sistemato dei cartelli per invitare i padroni a tenere al guinzaglio i cani oltre a raccogliere le deiezioni.