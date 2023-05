Rivoluzione viabilità, Riccione pedonalizza viale Dante. E viale Milano in estate chiuderà al traffico

L’amministrazione comunale di Riccione ha incontrato i rappresentanti delle categorie economiche della città per discutere dell’ipotesi della pedonalizzazione in via sperimentale di viale Dante. Dopo l’incontro con gli operatori dell’arteria commerciale più estesa della città, la sindaca Daniela Angelini e l’assessore all’Urbanistica Christian Andruccioli hanno ricevuto nella Sala di rappresentanza i vertici delle categorie economiche.

A partire dal prossimo fine settimana prenderà il via la chiusura al traffico di viale Dante dalle 18 alle 2 del mattino, come già avveniva negli anni scorsi. La sindaca si è riservata di approfondire ulteriormente con la giunta l’ipotesi di avviare in via sperimentale un'ulteriore estensione della pedonalizzazione lungo viale Dante o almeno una parte.

L’amministrazione comunale ha inoltre annunciato che durante l’estate verrà chiuso al traffico il tratto di viale Milano compreso tra le due rotatorie (quella in piazzale Curiel e quella all’incontro con viale Rismondo) al fine di rendere maggiormente agevole il transito pedonale tra viale Ceccarini e piazzale Roma.