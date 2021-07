Nella feroce rissa tra ragazzini spunta un manganello, denunciati due maggiorenni e un minorenne

Feroce rissa tra ragazzini, nel corso della quale è spuntato anche un manganello, nella notte tra domenica e lunedì a Riccione. I carabinieri sono intervenuti in viale Dante dove, i passanti, hanno dato l'allarme per un nutrito gruppo di giovani e giovanissimi che si stava picchiando. Quando la pattuglia è arrivata sul posto, i militari hanno trovato un 23enne marocchino residente a Torino sanguinante per una ferita al volto. Pochi distante, nascosti in un ristorante, altri due nordafricani di 19 e 17 anni residenti nel milanese. Al minorenne è stato trovato e sequestrato un manganello verosimilmente utilizzato nel corso della rissa. Tutti è tre presentavano delle ferite ed è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118 che li hanno trasportati in ambulanza al "Ceccarini" per le cure del caso. Dimesso dal nosocomio, il trio è stato denunciato a piede libero.