A Riccione si arriva in treno, un team di travel blogger racconterà il viaggio dalle grandi città

L’estate si avvicina e Riccione si prepara ad accogliere i turisti con “Riccione in Treno”, il progetto di promozione turistica che incentiva la mobilità sostenibile grazie alla collaborazione tra Comune di Riccione, Federalberghi Riccione, Trenitalia e Trenitalia Tper. Quest’anno, la campagna di comunicazione che premia il viaggiatore che sceglie di raggiungere Riccione in treno diventa “Travel Blogger Experience”: a promuovere il progetto e dare visibilità a Riccione e alle tante esperienze che si possono fare nel periodo primaverile ed estivo sarà un team di travel blogger e influencer selezionate da Roberta Arcangeli, consulente strategica ed esperta di marketing territoriale e promozione turistica.

I travel blogger avranno il compito di illustrare i vantaggi dell’offerta “Riccione in treno”, raggiungeranno Riccione da diverse località d’Italia viaggiando sul Frecciarossa per raccontare la possibilità di arrivare a destinazione senza cambi, promuovendo i collegamenti diretti con le Frecce per il periodo primavera/estate con Torino, Milano, Bolzano, Trento Verona, Venezia, Roma, Lecce e Bari.

“Si tratta di un’iniziativa nuova che si sposa perfettamente con un progetto che valorizza il territorio e punta su vacanze sempre più green - dice l’assessore al Turismo Mattia Guidi -, un progetto di comunicazione adatto a una città che da sempre interpreta le tendenze e i gusti dei viaggiatori. Riccione sarà vissuta e raccontata live dai travel blogger che sperimenteranno diversi percorsi turistici, fornendo opinioni e giudizi alla grande tribù di follower che li segue”.

Per ogni componente del team sono stati costruiti percorsi particolari, tra visite alla scoperta della città, shopping nelle vie della moda, mostre. Grazie alla preziosa collaborazione con gli alberghi e le diverse attività della città, il progetto promuoverà Riccione in tutte le sue declinazioni, per raggiungere ogni fascia di pubblico.

La promozione Riccione in treno

I blogger sperimenteranno per i turisti i vantaggi della promozione riccioneintreno.it: arrivi nel cuore della città velocemente, senza stress né traffico, inquinando di meno e con il biglietto del treno rimborsato in rapporto alla durata del soggiorno, per vivere al meglio la città a piedi o in bicicletta, tra shopping, esperienze gastronomiche, sole e mare.

“È con grande soddisfazione che condivido con voi i risultati straordinari della nostra collaborazione con Trenitalia, e il Comune di Riccione dal 2005 - sottolinea Bruno Bianchini, presidente di Federalberghi Riccione -. Questa partnership ha portato a importanti risultati, con il punto culminante rappresentato dall'introduzione dei treni ad alta velocità che fanno tappa proprio qui, a Riccione. La visibilità che ci è stata offerta grazie alla promozione è stata ottima, e siamo diventati un esempio di successo per Trenitalia nell'incentivare l'utilizzo del treno per le vacanze. Oltre a comunicare l'offerta Riccione in Treno, stiamo concentrato i nostri sforzi nella promozione della città e di tutti i collegamenti diretti in treno per Riccione”.

I grandi vantaggi dell’offerta

L’iniziativa, implementata dalla collaborazione con il Comune di Riccione, prevede la gratuità dell’imposta di soggiorno e per chi viaggia con Frecciarossa un biglietto gratuito (entri in due, paga uno soltanto) per l’ingresso alle mostre allestite a Villa Mussolini, grazie alla collaborazione con Civita Mostre e Musei (tutti i dettagli dell’offerta sul sito https://www.riccioneintreno.it/).

Il primo appuntamento di “Travel Blogger Experience Riccione in Treno” si è svolto domenica 28 aprile con l’arrivo, da Milano, di Chiara Cazzamali: con un seguito di oltre 110.000 persone nel suo profilo Instagram @megliounpostobello la blogger racconta location particolari a Milano e in Italia attraverso splendidi video, reel e post sul suo blog. Insieme a lei, Francesca Guatteri, milanese di adozione, con una community forte che la segue sul suo profilo Instagram, attenta ai consigli e ai suggerimenti che dispensa su location di viaggio ed esperienze. Chiara e Francesca hanno condiviso insieme l’esperienza di una vacanza di lusso all’interno di alberghi e ristoranti eleganti ed esclusivi.

I prossimi arrivi dei travel blogger

Nel corso del weekend del 10 maggio arriva in città Cristina Zagaria @viaggiapiccoli, da Torino, fondatrice del blog di viaggi per famiglie “Viaggiapiccoli”, uno dei più seguiti da chi cerca consigli, servizi, offerte e promozioni dedicate a famiglie e bambini. Cristina sarà a Riccione insieme ai gemelli Enrico e Giulia per vivere e sperimentare percorsi ad hoc, dove i giovani viaggiatori sono protagonisti.

Nello stesso weekend, ma sperimentando un percorso completamente diverso, arrivano Rachele e Marco @togetherwelost da Milano, una giovane coppia di viaggiatori appassionati di itinerari insoliti che immortalano sul proprio profilo Instagram con splendidi video. Rachele e Marco vivranno Riccione in bicicletta per un’esperienza total green tra lungomare e spiaggia, e di divertimento tra aperitivi al tramonto e visite nei locali di tendenza.

Il 18 maggio è la volta di Rita Fantini, @rita_fant su Instagram, travel blogger professionista di base a Torino con uno dei blog di viaggio più quotati da agenzie e tour operator e maggiormente seguiti dal pubblico per gli articoli ricchi di informazioni e consigli di viaggio. Rita scoprirà Riccione all’interno di un percorso volto a scovare i luoghi più particolari, i sapori tipici e l’enogastronomia della tradizione locale.

Da Verona, i protagonisti del mese di giugno saranno Ale e Chiara, insieme ai figli Filippo ed Eleonora, @thetravellingoldenfamily. Alessandro e Chiara hanno scelto di portare sempre con sé in viaggio i propri figli, per educarli e farli crescere con esperienze arricchenti e stimolanti a contatto con la natura, l’arte e la storia, tra sport, avventure e divertimento. Per questa famiglia, la scoperta di Riccione passerà attraverso percorsi in bicicletta ed escursioni, tra cui la visita al Centro di recupero delle tartarughe e le escursioni nei parchi, senza dimenticare la sana e buona cucina romagnola.

“Travel Blogger Experience Riccione in Treno” è un progetto realizzato grazie alla partecipazione degli hotel aderenti all’iniziativa “Riccione in Treno” e delle tante attività turistiche - bar, ristoranti, negozi e stabilimenti balneari - che contribuiranno alla realizzazione della nuova campagna di comunicazione.