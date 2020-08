Il sindaco Tosi lancia un appello agli operatori: "Non molliamo sulla sicurezza"

"Abbiamo tenuto duro fino ad oggi, ma ora vi dico non molliamo, perché ci attendono due settimane di lavoro importante. Non abbassiamo la guardia sui protocolli di sicurezza. Le regole vanno rispettate". Esordisce così una lettera aperta che il sindaco di Riccione, Renata Tosi ha voluto indirizzare lunedì a tutti gli operatori turistici ed economici della Perla Verde in vista delle due settimane centrali di agosto. Un appello che arriva dopo la Pink Week festeggiata in Riviera e per cui la Perla Verde ha preso le distanze, ma soprattutto in vista del fine settimana di Ferragosto.

"Riccione sta facendo numeri importanti in fatto di presenze turistiche. Abbiamo il sorriso sulla bocca - scrive il sindaco - ma noi tutti non dobbiamo mollare. Non dovete abbassare la guardia né voi che lavorate con impegno e dedizione, creando prodotti di qualità per un mercato sempre molto delicato come quello turistico, né noi come amministratori che lavoriamo per il bene della città, comunità e di voi operatori. Sono sicura che ricordate quanta è stata lunga la strada per arrivare fino ad oggi, per avere un'estate sicura e tranquilla in cui far riprendere alla città i suoi ritmi. Non era scontato. Ci siamo regalati e guadagnati quest'estate con la serietà, con il rispetto delle regole, dando ai nostri ospiti la certezza di saper garantire e gestire la situazione in una stagione in cui si devono fare i conti non solo con il mercato turistico ma anche con le conseguenze di una crisi economica dovuta ai mesi di lockdown. Quindi ribadisco non molliamo sui protocolli proprio ora; sapete di poter contare sull'amministrazione per un gioco di squadra che si fonda sulla serietà e sulla qualità per Riccione".

Il locale Musica dalla parte del sindaco

La discoteca 'Musica' di Riccione condivide l'appello del sindaco di Riccione Renata Tosi a non abbassare la guardia sul fronte della prevenzione in vista delle due settimane centrali del Ferragosto. A tal proposito il locale fa sapere che si impegnerà a seguire, così come indicato dal primo cittadino, un rigido protocollo di sicurezza, e invita i suoi ospiti alla massima collaborazione e al senso di responsabilità per quanto riguarda il rispetto delle normative sulla prevenzione del Covid-19, al fine di tutelare tutti coloro che frequentano il locale. In fila per entrare e uscire dalla discoteca è obbligatorio indossare la mascherina. Consentito il ballo solo negli spazi aperti. La mascherina andrà indossata anche all'interno del locale quando ci si trova in pista da ballo e qualora non sia possibile mantenere la distanza canonica di un metro. Consigliato il lavaggio frequente delle mani attraverso gel igienizzanti. Vietati gli assembramenti: lo staff del 'Musica' a tal proposito ha deciso di intensificare gli sforzi e interverrà qualora si debbano verificare situazioni di potenziale assembramento. Per facilitare la fase di afflusso e garantire una maggiore tracciabilità si raccomanda alla clientela di procedere online all'acquisto delle prevendite attraverso i canali messi a disposizione dal club (https://www.ticketsms.it/location/MusicaRiccione) e al tesseramento gratuito.

“Rivolgiamo un appello agli amanti del clubbing e del mondo della notte: chiediamo di aiutarci a garantire la loro sicurezza e quella delle altre persone osservando poche semplici disposizioni – afferma il gestore del locale Tito Pinton – Il nostro staff terrà alta la guardia per assicurare lo svolgimento in sicurezza degli eventi, ma è importante che non venga mai a mancare il senso di responsabilità da parte di tutti. Osservando le regole, è possibile vivere al cento per cento la magia della discoteca senza rinunciare al divertimento. Siamo convinti, come dice il sindaco di Riccione Renata Tosi, che non bisogna abbassare la guardia, soprattutto in questo momento di grande afflusso turistico in Riviera”.