La "fiesta" trasloca a Riccione: turisti da tutta Europa in tour tra concerti e il rilancio delle discoteche

Sotto il sole di Riccione è già estate, il primo weekend di giugno ha ufficialmente aperto la stagione più attesa tra bagni di mare, passeggiate nelle vie dello shopping, eventi e iniziative per ogni età e interesse. Il sole brillante di sabato e le temperature gradevoli di domenica hanno salutato l’entusiasmo dei tantissimi turisti che hanno affollato le spiagge già attrezzate di tutto punto e passeggiato in viale Ceccarini e negli altri viali del commercio, un pubblico variegato tra giovani, adulti, famiglie con bambini, tutti desiderosi di scoprire “Una festa lunga un’estate”.

Il concerto dei Modena City Ramblers

Tantissime le iniziative che hanno accompagnato il weekend, tra cultura, sport e spettacolo. Sabato sera, i Modena City Ramblers hanno dato il via alla stagione dei grandi eventi inaugurando, con il loro live travolgente, il grande palco di piazzale Roma, davanti a una folla di migliaia di persone che hanno ballato e cantato tra sonorità irlandesi, combat folk, rock e reggae, un’energia esplosiva cui ha partecipato, sul finale del concerto, anche Mirko Casadei intonando Bella ciao.

L’esordio dello Space

Affollatissima anche la discoteca Space che domenica ha inaugurato sulla collina di Riccione con un grande protagonista, Carl Cox, eletto dalla rivista DJ Magazine come miglior dj mondiale per ben 2 anni consecutivi. Cox ha acceso la grande festa che era iniziata alle 2 del pomeriggio ricreando l’atmosfera di uno dei club di Ibiza più conosciuti al mondo, trasferendola a Riccione dove per l’esordio della discoteca sono arrivati giovani da tutta Europa. Ha anche annunciato il suo ritorno allo Space, il 14 agosto, per festeggiare un altro momento clou dell’estate riccionese: il Ferragosto.

Imperdibile, anche in questo weekend, l’appuntamento culturale dedicato a Vivian Maier, che richiama tantissimi appassionati e curiosi di street photography, ad ammirare gli scatti della grande artista americana, a Villa Mussolini.

Tra Baci e Aka

Sabato sera, grande successo di pubblico anche per “Baci da Riccione”, la sfilata di moda realizzata dagli studenti dell’indirizzo artistico del liceo Volta-Fellini nella splendida cornice di Villa Lodi Fè, e per “Aka”, il saggio spettacolo di teatro acrobatico d’avanguardia in programma sabato e domenica scorsi al Palazzo del Turismo.

La musica è stata protagonista venerdì sera al Palazzo del Turismo con il festival corale internazionale “Cantate Adriatica”, sabato e domenica ai Giardini Alba con la diretta radiofonica di Radiovetrina per “Alba on air”, domenica pomeriggio in piazzale San Martino con lo spettacolo dei ragazzi di Cuore 21.

Tanti altri eventi hanno richiamato turisti a Riccione in questo primo weekend di giugno, tra cui i “Campionati Italiani Tennistavolo 4a-5a-6a Categoria e settore Master”, in programma al Playhall, cui partecipano 2.100 atleti fino al 9 giugno, le mostre delle scuole di Riccione in programma al Centro della Pesa e al Castello degli Agolanti, i mercatini che accompagnano la passeggiata serale.