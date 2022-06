Ufficiale la nuova giunta, priorità alla Sicurezza con l'ex questore Capocasa. Sandra Villa vicesindaca

Con l’annuncio dei componenti di giunta si apre ufficialmente il mandato di governo del sindaco Daniela Angelini. E della coalizione di centrosinistra che torna ad amministrare Riccione. Nella sala del consiglio la neo prima cittadina ha sciolto le riserve e annunciato i nomi degli assessori che la affiancheranno nei prossimi cinque anni di mandato. Nessuna sorpresa per il ruolo di vicesindaca, che va alla dirigente scolastica Sandra Villa, che avrà le deleghe a scuola, politiche giovanili e cultura.

Ruolo cruciale sarà quello dell’ex questore di Rimini Oreste Capocasa, a cui vanno sicurezza, protezione civile e polizia locale. In tutto gli assessori saranno sette ed entra anche il medico chirurgo, a lungo primario, Gianluca Garulli che oltre ai temi della Salute imposterà un innovativo assessorato al Benessere e all’innovazione tecnologica.

Volti distesi e tanta emozione in questo primo giorno ufficiale. A Simone Imola, il più votato alle elezioni, vanno i Lavori pubblici e anche mobilità e sport. Christian Andruccioli sarà il responsabile dell’urbanistica, pianificazione del territorio e Pnrr. Le casse del comune, con il bilancio, vanno ad Alessandro Nicolardi. Infine entra nell’esecutivo Marina Zoffoli al lavoro per famiglie e quartiere.

Per il momento la sindaca Daniela Angelini terrà a suo capo le deleghe del turismo, demanio e attività economiche. Spiega le neo sindaca: “Ho seguito criteri nel rispetto di un equilibrio politico, dispiace solo non aver potuto accontentare il Movimento 5 Stelle che rimarrà tuttavia una parte politica importante in questo percorso. Continueremo la collaborazione con i suoi rappresentanti, con rapporti diversi che vedremo in futuro”.

Molto atteso era anche l’intervento del neo assessore alla Sicurezza Oreste Capocasa: “Volevo un ruolo più defilato, poi siano entrati in un questo contesto prestigioso. Provengo da un’istituzione prestigiosa come la Polizia di Stato, dove ho dato sempre attenzione, rispetto e lealtà ai cittadini. I 40 anni di esperienza ora sono a disposizione della città di Riccione, per una sicurezza che sia attenta alla qualità della vita, per realizzare assieme una pace sociale. Questa azienda della sicurezza ha bisogno di investimenti, mezzi e uomini. Dovremo impegnarci per queste realtà. Sono a disposizione di tutti i cittadini Riccionesi”.

Sandra Villa sarà vicesindaca: “La scuola è la mia vita e conosco l’ambito giovanile. Sono felice di tornare a Riccione in questa veste. Il ruolo di vicesindaca mi onora, cercherò di meritarlo”.