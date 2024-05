Riccione, un bando per l’affidamento dello stadio e dei campi da gioco del centro sportivo

L’amministrazione comunale di Riccione ha approvato le linee di indirizzo per l’affidamento, tramite una procedura a evidenza pubblica, della gestione dello stadio comunale “Italo Nicoletti” di viale Forlimpopoli. L’affidamento della struttura sportiva comprende lo stadio centrale in erba sintetica con le tribune, tutte le infrastrutture logistiche e di servizio connesse (spogliatoi, locali e uffici del sottotribuna), il bar, l’antistadio in erba sintetica con spogliatoi ubicati nell’edificio palestra, l’antistadio in erba naturale, il campo da calcio a 5 non omologato, la viabilità d’accesso e i parcheggi interni. Restano invece in gestione diretta al Comune di Riccione la palestra di boxe posta in una parte dei locali della sottotribuna, la pista di atletica leggera lungo il perimetro del campo da gioco e la zona lanci.

Tra gli interventi di manutenzione obbligatoria e straordinaria a carico del gestore concessionario, volti a migliorare la fruibilità e la capacità del centro sportivo, ci saranno la riqualificazione del campo antistadio in erba sintetica con il rifacimento del manto artificiale e l’installazione di un nuovo impianto d’illuminazione al led e l’omologazione Figc e Lega nazionale dilettanti. Possono invece essere proposti da parte del concessionario alcuni interventi straordinari che riguardano l’efficientamento energetico, lavori edilizi e impiantistici e il potenziamento dell’illuminazione dello stadio.

Tenuto conto infine che lo stadio comunale è un luogo importante di aggregazione sociale e ricreativa, oltre che di promozione dell’attività sportiva, il concessionario dovrà garantire livelli minimi di utilizzo dello stadio al fine di assicurare lo svolgimento di tutte quelle attività che riguardano la pratica sportiva come partite, allenamenti e tornei e lo svolgimento di eventi di interesse turistico-sportivo per la città. Tra i requisiti che dovrà avere il concessorio, anche l’esperienza di almeno tre anni nell’ultimo quinquennio nella gestione di impianti sportivi.

“Lo stadio Italo Nicoletti e tutti gli impianti connessi rappresentano un grande valore aggiunto al patrimonio sportivo della città di Riccione - spiega l’assessore allo Sport Simone Imola -. Attraverso questo bando cerchiamo di valorizzarlo ulteriormente, apportando migliorie importanti e mettendolo a disposizione dei cittadini e degli ospiti della città”.