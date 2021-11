Riccione verso il Centenario con oltre 1180 bambini e studenti

Dai banchi di scuola alle uscite all’aria aperta attraverso parchi, quartieri, giardino fino al mare e alle sue tradizioni e antichi mestieri. Anche gli alunni delle scuole di Riccione sono partiti con progetti dedicati al Centenario di Riccione (1922-2022). Un coinvolgimento che vede impegnati 1184 bambini e studenti, di cui 590 provenienti da 10 scuole dell’infanzia, (le 6 comunali Belvedere, Ceccarini, Floreale, Fontanelle, Mimosa, Piombino, le 2 statali Savioli e Bertazzoni e le 2 paritarie Domus Mariae - Karis e San Giuseppe Maestre Pie), 572 da sette scuole primarie, per una trentina di classi complessive, (di Fontanelle, Panoramica, Marina Centro, Riccione Ovest, Annika Brandi, Karis e Maestre Pie) e 22 provenienti da una classe della scuola secondaria di via Ionio.

Grazie al Progetto Riccione Scuola Beni Naturali, Ambientali e Culturali 2021-22 gli alunni sono attivamente impegnati da settimane in passeggiate storico- naturalistiche alla scoperta delle proprie radici visitando ambienti e luoghi del cuore della città. Accompagnati, di volta in volta, da esperti e dalla referente del progetto Angelica Salimbeni, i più piccoli hanno già effettuato uscite sul campo per osservare assieme al naturalista Cristian Guidi il verde e gli arredi urbani della città con l’obiettivo di avvicinarli e sensibilizzarli alla tutela del territorio, a partire dalla conoscenza della flora e della fauna. Scesi al mare, con la biologa esperta di scienze marine Valeria Angelini, hanno scoperto le dune di sabbia e i “montaloni” della spiaggia come si presentavano in passato con la loro vegetazione tipica, visibili ancora oggi in alcune zone di Riccione quali il Marano che ricorda proprio quel particolare paesaggio marino. Hanno condiviso conoscenze sulla pesca della tratta e sulle barche dalle tradizionali vele della marineria locale, sono saliti sulle dune come dei piccoli esploratori. Il progetto scolastico, che si suddivide in quattro macro aree: storico-narrativa, artistico-ambientale, poetico-musicale e storico-tradizionale legata al mare, ha stimolato inoltre gli alunni dal punto di vista artistico a guardare il mondo esterno con occhi nuovi, a partire dal proprio giardino con i cromatismi stagionali per poi partecipare a laboratori mirati. Nel mese di novembre sono in programma altre uscite, con percorsi a tappe, che si snoderanno dal centro storico di Riccione Paese fino a giungere al mare con passeggiate storico - artistiche nei luoghi simbolo del Paese: dall’ospedale Ceccarini con la sua storica facciata, alla fontana a ruota in piazza Matteotti o il Villino Mattioli di Corso F.lli Cervi con tappe intermedie come il Municipio di Via Vittorio Emanuele II.

“La partecipazione attiva delle scolaresche e dei bambini più piccoli al percorso di celebrazioni che abbiamo voluto per il Centenario di Riccione - afferma l’assessore ai Servizi Educativi con delega al Centenario, Alessandra Battarra - è un potente strumento di veicolazione che sono certa li avvicinerà in maniera stimolante e appassionata alla storia della loro città. Grazie al coinvolgimento studiato e calibrato da insegnanti ed esperti di vari settori, le generazioni più giovani sono già partite in un fantastico viaggio di conoscenza della loro città che li porterà ad acquisire una maggiore consapevolezza dei luoghi che abitano attraverso una esperienza che sarà a tutto tondo anche un percorso di educazione alla cittadinanza. A conclusione dell’anno scolastico i percorsi didattici intrapresi verranno restituiti alla città con performance teatrali, esposizioni e laboratori inerenti a quanto appreso in questi mesi. Oltre a questo progetto, anche i due istituti superiori Volta- Fellini e S.Savioli hanno accolto l’invito dell’Amministrazione a prendere parte alle celebrazioni ”.