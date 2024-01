A Riccione il 'Viale di Luce' continua a brillare fino all'inizio del Sigep

La fine delle festività natalizie non spegne Riccione, che nelle scorse settimane si è vestita di incanto e magia: la città, con il viale Ceccarini e il Giardino sul Mare in piazzale Roma, continuerà a brillare per accogliere al meglio i suoi ospiti. L’amministrazione comunale ha deciso il cronoprogramma degli interventi di smontaggio e spegnimento delle installazioni luminose natalizie in città che si realizzerà in tre tranche. Il primo intervento parte l’8 gennaio con lo spegnimento delle luminarie nei quartieri e dell’albero di Natale sul porto mentre saranno accese fino al 24 gennaio le installazioni luminose artistiche in viale Ceccarini e resteranno aperte la pista di ghiaccio, le casette del Christmas Food Experience e le attrazioni del Giardino sul Mare in piazzale Roma fino al 14 gennaio.

Fino all’ultima settimana del mese viale Ceccarini continuerà ad essere quel "Viale di Luce" che ha accolto le migliaia di visitatori che hanno affollato la città nei giorni di festa. I pini luminosi, l’installazione realizzata da Geat con la cura del light designer Renzo Serafini, continueranno ad accompagnare la passeggiata di viale Ceccarini fino al mare, un “passage” di luce nel cuore di Riccione, il caldo abbraccio di una città che accoglie e coccola chi arriverà in città anche per le prossime settimane quando sono attesi migliaia di atleti e appassionati e i visitatori di Sigep, in programma a Rimini dal 20 al 24 gennaio.

Resteranno invece installati per tutto l’anno i fari luminosi che hanno colorato di verde le chiome degli alberi durante le festività, pronti per disegnare di luci multicolor la passeggiata lungo viale Ceccarini. Ancora aperta fino al 14 gennaio anche la pista di ghiaccio e il magico Giardino sul Mare con le sue attrazioni affacciate sulla spiaggia di Riccione. In viale Ceccarini, con le sue installazioni luminose che avvolgono i visitatori, restano aperte fino a domenica 14 gennaio anche le casette in stile balneare di Christmas Food Experience dedicate alle proposte enogastronomiche dei locali riccionesi e ai manufatti delle associazioni di volontariato locali.

“Il programma di spegnimento delle luminarie e di disallestimento delle attrazioni tiene conto della sostenibilità, principio cardine delle scelte operative dell’amministrazione per gli allestimenti natalizi, che porta a spegnere le installazioni a maggiore impatto energetico ? dichiara l’assessore al Turismo Mattia Guidi ?, del coordinamento con le fasi operative necessarie per lo smontaggio in città e del tema fondamentale dell’accoglienza che la città garantirà ai suoi ospiti e ai cittadini nelle prossime settimane mostrandosi ancora luminosa e allegra”.