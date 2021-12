Riccione vuole essere una città più sicura: 2,5 milioni per controllare il territorio

I proventi delle sanzioni amministrative nel comune di Riccione saranno rinvestite in sicurezza. Lo ha deciso l'amministrazione che ha approvato la delibera con la quale, sulla base della normativa in vigore, i proventi derivanti dalle sanzioni saranno renvestiti con finalità connesse al potenziamento della sicurezza urbana e della sicurezza stradale oltre che dell'attività di controllo ed accertamento. Nello schema di Bilancio di Previsione 2022-2024, i proventi dalle sanzioni sono stati fissati in complessivi 2,4 milioni di euro, l'amministrazione ha quindi deciso di suddividerli nelle varie voci relative alla sicurezza stradale e al controllo del territorio.

"Investiremo quasi due milioni e mezzo per la sicurezza. E' un dato fondamentale e fortemente voluto dall'amministrazione - dice l'assessore alla Sicurezza nei quartieri, Elena Raffaelli -. Le sanzioni amministrative non sono fatte per fare cassa, per avere liquidità nei bilanci comunali, ma devono essere reinvestiti per rendere la nostra comunità più sicura e più conforme alle norme. Abbiamo anche deciso di partecipare al bando per l’ammissione ai finanziamenti del ministero dell’Interno per i sistemi di videosorveglianza urbana. Riccione è già dotata di una rete efficiente di video sorveglianza, della quale si avvale sia la Polizia locale che i carabinieri e polizia di Stato. C'è stato di recente il caso dell'auto oggetto di truffa identificata attraverso le telecamere di Riccione e restituita al proprietario. Telecamere e targa System che si sono rivelati utili anche nell'arresto dei carabinieri del presunto ladro di martedì scorso. La nostra scelta è stata quindi quella di potenziare la sicurezza con investimenti finalizzati in materia stradale e di controllo del territorio".

Ecco come saranno investite le risorse

Fondi per 724.315,00 saranno così suddivisi: segnaletica stradale nuova installazione ( 20.000); segnaletica verticale: sostituzione e ammodernamento (15.000); segnaletica verticale: messa a norma e manutenzione strade e segnaletica (85.078,75); costruzione barriere e passaggi pedonali rialzati, spese circolazione e segnaletica (61.000).

Quanto a 181.078,75: acquisto automezzi (50.000); acquisto attrezzature per la polizia stradale (35.000); acquisto prontuari (200); strumentazione radio, tablet ecc.(10.000); divise e buffetteria della Pl (57.000); corsi di formazione del Cds e delle armi (11.500); manutenzione e spese per mezzi e attrezzature (17.378,75).

Quanto a 362.157,50: fondo assistenza e previdenza della Pm (85.000); progetto di sicurezza urbana “Città Sicura” (15.000); contributi (3.570,00); Irap (1.275); sistemazione del manto stradale (257.312,50).

Quanto a 794.410,00: assunzione personale stagionale quota (200.000); contributi personale stagionali quota (50.000); Irap “retributiva (25.000); messa in sicurezza e manutenzione strade (519.410); straordinaria (7050.00.24).