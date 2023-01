Il riccionese Cricca eliminato da Amici. Sui social scoppia la polemica, criticata Lorella Cuccarini

Questa estate aveva impressionato al Deejay Onstage, nella sua Riccione. Poi la chiamata per la nuova edizione di Amici, da Maria De Filippi. All’esordio in pochi avevano avuto dubbi, subito una maglia e ingresso nella nuova stagione del talent show. Ma con l’inizio del nuovo anno l’avventura del riccionese Giovanni Cricca ad Amici 2023 è giunta al capolinea. Nella puntata dell’8 gennaio, la prima del 2023, il giovane cantante riccionese è stato a sorpresa eliminato. Chiamato alla sfida contro il ventenne Jore, Giovanni non è riuscito a cavarsela: al cospetto della giudice esterna Sara Andreani, direttore marketing di Warner Music Italy.

Per Cricca c’è di sicuro un po’ di rammarico. A volere la sfida era stato Rudy Zerbi, che proprio aveva incontrato e conosciuto Cricca al Deejay Onstage. E sui social scoppia la polemica: sono molte le critiche indirizzate a Lorella Cuccarini, la professoressa di Cricca nella trasmissione, responsabile secondo alcuni di non aver tutelato abbastanza il suo allievo. “Sono uscito per ultimo con il mio inedito e quindi è andato male, ci sta, vabbè – dice Cricca -. Sono successe un po’ di cose che mi sono andate malino però non mi aspettavo di uscire”. Abbracciando la Cuccarini il cantante ha sottolineato: “Non me lo aspettavo proprio, ero convinto di arrivare al serale…“. Tra le motivazioni della sfida? L’inedito del riccionese, Supereroi, risulta essere il meno streammato su Spotify.

E sui social si moltiplicano i messaggi di delusione, delle tante fans che Cricca aveva saputo conquistarsi nel corso di questi mesi. “L’eliminazione più ingiusta di quest’anno, lo avresti di sicuro mandato al serale”. E ancora si legge: “Cricca era il più intonato anche il più educato, e forse anche per questi motivi anche il più scomodo. È inutile, non esiste più Amici di una volta”. Un fiume di messaggi: “A livello tecnico è uno dei più bravi. Per fare entrare uno che le stesse 40 milioni di cose che fanno tutti ora. Imbarazzante”.