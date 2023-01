Colpo di scena da Maria De Filippi, il riccionese Giovanni Cricca potrebbe tornare in corsa ad Amici

Il riccionese Giovanni Cricca riammesso nella scuola di Amici 22? Per ora è solo un rumors, che circola con insistenza negli ambienti vicini al talent show condotto da Maria De Filippi. La possibile svolta verrà svelata nel corso della trasmissione in programma nella giornata di domenica (15 gennaio). Ma secondo diverse fonti vicine al programma tv, ad All Music Italia e a Amici News, durante le prossime ore si dovrebbe assistere ad un autentico colpo di scena. Dopo essere tornato per qualche giorno nella sua Riccione, con tanto di video e passeggiata sulla spiaggia della sua città, Cricca sarebbe stato richiamato in fretta e furia per una nuova sfida in tv. E secondo le indiscrezioni sarebbe stato riammesso nel talent.

L’eliminazione aveva letteralmente mandato su tutte le furie gli appassionati del talent. Con una feroce polemica partita dai social network, rivolta il particolare a Lorella Cuccarini che secondo molti non aveva tutelato abbastanza le indiscusse qualità del giovane riccionese. Sul tema aveva deciso di rilasciare una dichiarazione ufficiale persino la sindaca di Riccione Daniela Angelini: “Mi è molto dispiaciuto che la sua partecipazione al programma Amici si sia conclusa in modo così inaspettato – aveva detto la sindaca -. Avrebbe meritato di arrivare al ‘serale’”.

Possibile che la produzione ci abbia ripensato? In anteprima, All Music Italia, riporta che nel corso della registrazione andata in onda mercoledì 11 gennaio, diversi allievi sono finiti in sfida: tra di loro Maddalena, Wax, Ndg, Valeria e Tommy Dali. Pare che tra di loro usciranno due allievi e una di loro è Valeria: il colpo di scena è che Valeria sarebbe uscita proprio per fare rientrare Cricca. I concorrenti in questione, sarebbero in sfida perchè protagonisti “di fatti gravissimi” a Capodanno e quindi puniti dalla produzione.