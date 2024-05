Ricercati, ladri e spacciatori: 5 arresti della Polizia di Stato nel fine settimana

La Questura di Rimini ha predisposto un piano rafforzato dei controlli del territorio "per aumentare il livello di sicurezza in città" e, nel corso del fine settimana, sono state arrestate 5 persone. Nel dettaglio a finire in manette sono stati tre soggetti a bordo di una vettura che, con fare sospetto, si aggiravano per le abitazioni isolate delle colline riminesi nella zona di Santa Cristina. Il veicolo è stato intercettato da una Volante e, alla vista dei lampeggianti, si è dato alla fuga. E' scattato un inseguimento ma, a un certo punto, l'auto sospetta si è fermata e gli occupanti sono fuggiti nei campi. Gli agenti hanno proseguito a piedi riuscendo, poco dopo, a bloccarne due mentre, il terzo, è riuscito a far perdere le proprie tracce. I fermati sono stati quindi arrestati per resistenza a pubblico ufficiale. Il personale della Polfer, invece, ha individuato un cittadino polacco colpito da un mandato di cattura europeo, emesso dall’ Autorità Giudiziaria del paese di origine, per diversi reati contro il patrimonio per i quali era latitante da quasi 9 anni.

Manette anche per un taccheggiatore che, nel centro commerciale "Le Befane", si era impossessato di diversi articoli sportivi per poi cercare di scappare senza pagare. Il personale della Mobile, invece, nel corso dei controlli finalizzati a contrastare lo spaccio di stupefacenti nella giornata di venerdì ha arrestato un cittadino peruviano in possesso di diverse dosi di marijuana e denaro contante. La Polizia Stradale ha svolto un servizio mirato contro le “stragi del sabato sera” in località Riccione, controllando 20 veicoli e 35 persone a bordo. Sono stati eseguiti 23 alcoltest, di cui 5 con esito positivo a seguito dei quali 4 patenti sono state ritirate, e 7 drugtest, di cui con esito 1 positivo ai cannabinoidi. Al termine dell’attività sono state elevate 10 contravvenzioni al Codice della Strada.

Nel corso del fine settimana sono state identificate 413 persone e controllati 124 veicoli nell'ambito di 19 posti di controllo.