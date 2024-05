Ricercato per omicidio in Francia, catturato a Rimini dalla Squadra Mobile

E' stato individuato e arrestato a Rimini, dal personale della Squadra Mobile, un 20enne francese ritenuto responsabile di un omicidio avvenuto nel paese d'oltralpe lo scorso 10 maggio. Sul presunto assassino pendeva un mandato d'arresto europeo e dalle indagini era emerso che il giovane potesse gravitare nella zona del riminese dove, secondo gli inquirenti, aveva soggiornato almeno un paio di notti nei pressi della stazione ferroviaria. Tuttavia, gli accertamenti effettuati nell’albergo dove aveva alloggiato insieme ad una donna successivamente rientrata in Francia ed arrestata il 15 maggio, avevano dato esito negativo in quanto l’uomo aveva lasciato la struttura ricettiva nella giornata precedente. Sin dalle prime ore, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma, gli investigatori della Squadra Mobile hanno verificato tutte le informazioni e passato al setaccio i filmati delle telecamere di videosorveglianza fino a stringere il cerchio intorno al 20enne.

Ad incastrare il presunto killer è stata una sim italiana utilizzata dal giovane per le sue comunicazioni e, risalendo al traffico dati, gli investigatori sono riusciti ad idividuarlo nei pressi di Viale Regina Elena. Rintracciato e bloccato, il 20enne è stato quindi portato in Questura per le pratiche di rito al termine delle quali è stato trasferito nel carcere dei "Casetti" in attesa dell'estradizione.