Ricercato sorpreso a fare la bella vita in un locale notturno di Rimini

Sulla sua testa pendevano ben due mandati d'arresto ma, questo, non gli impediva di fare la bella vita in un locale notturno nei pressi del quale è stato individuato da una pattuglia della Polizia di Stato e arrestato. A finire in manette è stato un cittadino marocchino che, nella notte tra martedì e mercoledì, è stato fermato da una Volante della Questura di Rimini sul lungomare Tintori. Controllato dagli agenti, il suo nome ha fatto scattare l'allarme nel database delle forze dell'ordine ed è emerso che oltre ad essere irregolare in Italia aveva un provvedimento che sospendeva i domiciliari con conseguente carcerazione e un ulteriore decreto di carcerazione. Secondo quanto emerso, il soggetto in passato si era reso colpevole di molteplici reati, tra i quali emergono soprattutto quelli contro il patrimonio e la persona, in virtù dei quali dovrà scontare la pena di un anno e 14 giorni.