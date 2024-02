Ricevuto in residenza comunale il comandante del Reparto Aeronavale della Guardia di Finanza

Il sindaco Jamil Sadegholvaad ha incontrato questa mattina in residenza comunale il comandante del Reparto Aeronavale della Guardia di Finanza di Rimini, il colonnello Fulvio Furia. Un'occasione, prima del suo prossimo pensionamento, per ringraziarlo e salutarlo dopo 6 anni di intenso lavoro svolto a Rimini. Anni in cui il Comandante ha prestato servizio alla città, dimostrando grande capacità e impegno, in una relazione costantemente attiva ed efficace con l'intera comunità locale e sempre in stretta collaborazione con le altre Forze dell'Ordine, la Protezione Civile e le Istituzioni. Un impegno dimostrato in tante occasioni e in particolare nell'ultima alluvione che ha colpito la Romagna, quando il Reparto Aeronavale della Guardia di Finanza di Rimini, coordinato dal colonnello Fulvio Furia, ha dato un fondamentale e preziosissimo contributo.

Il Comandante Fulvio Furia lascia dopo 6 anni Rimini, ultimo incarico prima del pensionamento, dopo aver ricoperto in passato importanti incarichi in analoghi reparti della Guardia di Finanza: dal Comando Regionale Umbria di Perugia, in Puglia, nelle Marche, nonché al Comando Generale del Corpo. Il Sindaco Jamil Sadegholvaad ha ringraziato e salutato il comandante, donandogli alcune stampe antiche che riproducono le immagini di Rimini.