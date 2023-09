Richiedenti asilo, la Prefettura va in cerca di nuovi immobili. Ulteriori arrivi attesi anche nel Riminese

Presto si raggiungerà quota mille richiedenti asilo politico. Con la distribuzione capillare nelle varie province italiane, anche il Riminese sarà chiamato a fare la sua parte per l’ospitalità dei migranti. Il numero di persone da accogliere è ormai da mesi in costante crescita: attualmente sul territorio provinciale i profughi presenti hanno raggiunto quota 944, tra i quali vanno considerate 181 persone fuggite dalla guerra in Ucraina. Proprio per il dato in crescita la Prefettura di Rimini ha pubblicato sul proprio portale l’avviso con cui va alla ricerca di nuovi immobili da dedicare come centri di accoglienza. Ma meglio, anche il sistema di ospitalità diffusa, con il coinvolgimento di singole abitazioni e l’obiettivo di riuscire in una migliore integrazione.

L’avviso è stato pubblicato lo scorso 20 settembre e nel documento si legge come “gli operatori economici partecipanti al presente avviso dovranno offrire la disponibilità di nuovi posti di accoglienza, in strutture immediatamente disponibili”. E si spiega come si cercano o unità abitative singole con capacità ricettiva fino ad un massimo di 50 posti; o centri collettivi con capienza fino a 50 posti.

“Le strutture proposte – specifica il documento - devono essere nella immediata disponibilità del partecipante alla procedura e dotate dei requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di abitabilità e agibilità, igienico-sanitari, in regola con le norme in materia di prevenzione incendi, da dichiararsi al momento della manifestazione d'interesse e documentati, a richiesta della Prefettura; la Prefettura si riserva la facoltà di effettuare ogni necessaria verifica sulla idoneità delle strutture dichiarate disponibili, sin dalla presentazione della manifestazione d'interesse”. Il bando è aperto fino al prossimo 10 ottobre.