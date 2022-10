Le prime richieste di Rimini al nuovo governo. "Più forze dell'ordine e bonus edilizi per gli hotel"

Rinforzi per le forze dell'ordine, sblocco dei super bonus edilizi per le strutture alberghiere e fare proprie le proposte di miglioria giunte sulla variante alla Statale 16. Sono queste le prime richieste che partono da Rimini e indirizzate al nuovo governo guidato da Giorgia Meloni. A fare il punto è il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, che affronta il tema nuovo governo con grande senso istituzionale e di rispetto. "Al Governo Meloni, a cui è stato democraticamente demandato l'incarico di guidare il Paese - dice il primo cittadino di Rimini -, vanno fatti i migliori auguri affinché svolga il migliore e più efficace lavoro a favore dell'intera comunità italiana. Senza pregiudizi ideologici: anche questo esecutivo verrà giudicato per quello che farà o non farà rispetto alla traiettoria di una Repubblica, da sempre parte fondamentale di una 'cosa' chiamata Europa, i cui principi sono fissati da una Costituzione".

Alcuni dei Ministri eletti conoscono bene i temi e richieste del nostro territorio Riminese. "Penso ad esempio al neo Ministro dell'interno Piantedosi - spiega Sadegholvaad - che conosce bene il dossier Rimini avendolo seguito personalmente negli anni passati come dirigente ministeriale. I rinforzi permanenti di Polizia sono al primo posto del dossier. Per questo, da sindaco di Rimini e insieme ai sindaci della nostra provincia, ci attiveremo con i nostri 5 parlamentari per quei problemi lì da troppi anni e che meritano finalmente una soluzione".

"Oltre ai rinforzi di Polizia - aggiunge il sindaco -, penso al superbonus edilizio esteso alle strutture ricettive per permettere al nostro turismo di innovare e competere da una posizione di forza; e penso anche ai progetti legati alle energie in Adriatico, agli interventi garantiti dai fondi Pnrr, e alla mobilità. Ad esempio: il nuovo Governo farà proprie le proposte migliorative che abbiamo inviato per ridurre l'impatto ambientale a Rimini Nord di una arteria comunque indispensabile, irrinunciabile, di urgente realizzazione come la variante alla Statale 16?".

"Su questi e altri temi, la sanità, lo sviluppo delle aree interne e dell'entroterra colpevolmente marginalizzati dallo sviluppo del Paese dagli anni Ottanta in poi, dovremo essere capaci di fare squadra: non mi piace lobby, meglio squadra. Sindaci e parlamentari. Vedendoci, parlandoci, pensando al bene della comunità. Chiaramente e sicuramente ci divideremo su tutto il resto che è tanto. Ma anche in questo caso dovremo cercare di restare nei margini di una dialettica che ha anche una funzione didattica".